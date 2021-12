Las cancelaciones de esta Nochevieja frustran las expectativas del sector tras meses de recuperación

Preocupación. Es la palabra que más se repite en los últimos días en el sector de la hostelería a la espera de que la Xunta comunique las nuevas medidas acordadas con el comité clínico para frenar el avance de la pandemia de COVID. La imparable sexta ola, que bate récords de casos y contagios cada día, con casi 4.000 positivos en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, ha pillado por sorpresa a los empresarios después de varios meses de cierta tranquilidad y esperanzas de recuperación y amenaza directamente a una de las noches más importantes para restaurantes, hoteles, discotecas y pubs: la de fin de año. Aunque el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, adelantó ayer que las nuevas restricciones serán dando pasos “proporcionales y proporcionados”, encaminados a reducir las interacciones sociales con el objetivo de mantener “bajo control” la presión hospitalaria y “proteger salud y economía” , los empresarios temen reducciones de aforo o incluso cierres que les obliguen a cancelar cenas y fiestas organizadas desde hace semanas.

“Estamos a la espera de lo que decida el comité clínico. Después de todo lo que ha pasado ya no somos optimistas”, lamenta Rafael Rúa, propietario de la discoteca Lelé de Noite, en la calle Daniel de la Sota, que tiene organizada una fiesta en su local para la noche de fin de año. “No sabemos si limitarán el aforo, si pondrán límites horarios para el cierre o si directamente van a cerrar todo, pero sea lo que sea nos afecta directamente”, apunta, ya que en las últimas semanas se ha aprovisionado para atender la demanda que hay en estas fechas. “Tenemos reservas muy específicas, como botellas de Green Label, Blue Label y Gold Label, que si se cancelan las tengo que asumir yo”.

De las 200 entradas que ya había vendido Lelé de Noite, unas 60 han sido canceladas ya por diferentes motivos relacionados con el COVID, “y de otras 170 que tenemos apalabradas no vendrán ni la mitad. El fin de semana pasado ya fue muy malo, la gente tiene miedo”.

Que “la Nochebuena bajó muchísimo con respecto a otros años” lo confirma también Daniel Lorenzo, propietario de La Pomada y presidente de la Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo). “Queremos que nos dejen trabajar. Hemos demostrado que no somos culpables de absolutamente nada y que nos cierren siempre a nosotros no es justo”, lamenta.

Lorenzo explica que los pubs de la Asociación no llegaron a organizar ningún cotillón “porque queríamos ver cómo evolucionaba todo, no queríamos comprometernos y después tener que cancelar. Si hacemos una fiesta contando con un aforo y después nos lo reducen, ¿a qué clientes elijo para que puedan venir? No sería serio”. En este sentido, comenta que “nos preocupa la situación, está habiendo muchas cancelaciones en restaurantes porque hay muchos contagios; hasta esta ola no habíamos sentido tanto la incidencia”.

En una situación similar a la de pubs y discotecas están restaurantes y hoteles que organizan cenas y fiestas de fin de año. Es el caso del Galicia Palace, que tal y como apunta su directora, Patricia Sierra, el 15 de diciembre decidieron no celebrar el tradicional cotillón de Nochevieja. “Ya teníamos bastantes reservas y habíamos quedado con los clientes en que el día 20 les llamaríamos para confirmar número de personas asistentes, forma de pago, etc... Pero viendo cómo iba evolucionando la pandemia ya decidimos antes que no lo celebraríamos”, explica. Lo que sí pudieron llevar a cabo fue la comida de Navidad del 25 de diciembre, reservando tres salones para tres familias.

“Para esta noche en concreto, la del 31 de diciembre, siempre reservábamos todas las habitaciones para los asistentes a la fiesta, por el tema del ruido y otras molestias, pero ya hemos anunciado en nuestra web y redes sociales que no la habrá y que se recuperan las reservas normales para alojados”, destacó la directora, que añadió que “hemos ido avisando con tiempo a los que ya se habían interesado por la fiesta porque la mayoría son clientes fieles que repiten cada año. Hay muchos de Pontevedra y alrededores, pero también de Vigo, Cataluña, Portugal…”.

En este sentido, recuerda que antes de la pandemia, “para estar cómodos, el aforo era de 260 personas máximo, pero este año teníamos pensado 180 como mucho”.

“Es una pena que la pandemia haya evolucionado así, porque ha sido un verano muy bueno y con esto cerrábamos bien el año”, lamenta Sierra, que recalca que “tenemos que ser positivos y pensar que esto va a acabar algún día. Todavía nos queda medio año más de Xacobeo, hay que aprovecharlo”.