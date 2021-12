Una pontevedresa ha sido condenada a una pena de dos años de prisión por un delito de estafa continuada en la que la víctima fue la mujer de avanzada edad a la que cuidadaba y que presentaba deterioro cognitivo.

Los hechos se remontan a mayor de 2017, cuando la víctima enfermó y la acusada pasó a hacerse cargo de su cuidado a cambio de una remuneración. Fue así como la acusada comenzó a acudir al domicilio de la víctima situado en la ciudad de Pontevedra y a tener un trato “cada vez más franco con ella, hasta el punto de tener acceso a su tarjeta de crédito que solicitó en el mes de julio de 2017”. Según la sentencia, la acusada aprovechó esta confianza y que la mujer comenzaba a padecer un deterioro cognitivo moderado para realizar los hechos.

Así, a partir del 24 de ese mismo mes, y hasta el 10 de septiembre de 2017, la acusada fue realizando retiradas de dinero constantes nunca sobrepasando el límite de 600 euros diarios de la tarjeta hasta apropiarse de una cantidad de un total de 8.900 euros de esta mujer.

El caso fue juzgado en primera instancia por el juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra, que condenó en abril de este año a la acusada a una pena de dos años de prisión por un delito de estafa continuado, además de imponerle las costas del juicio y obligar a indemnizar a la víctima con 8.900 euros.

La acusada recurrió el fallo ante la Audiencia de Pontevedra, entre otras cuestiones, alegando que se había vulnerado su derecho de defensa, pero la Sección Cuarta acaba de ratificar el fallo inicial que ahora tan solo podría recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. La acusada invocó también la falta de legitimación de la acusación particular ejercida por la hija de la acusada, al no estar incapacitada legalmente la víctima, pero el fallo resuelve que esta alegación no se planteó previamente en el proceso.