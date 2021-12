El pleno ratifica el cierre de Reina Victoria tras invocar el PP el "clamor popular" para reabrirla

El cierre de Reina Victoria ha traído “problemas de tráfico a la ciudad, peligros para los pontevedreses y la muerte de esta calle, que está vacía, oscura, triste”, afirmó el portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, en el pleno municipal celebrado ayer. “Es el discurso de siempre, es cansino; la misma moción de 2000, de 2002... solo les falta lo del Bloque nos bloquea, porque el resto de la argumentación es la de siempre: el comercio cierra, no se puede entrar en Pontevedra, etc.”, contestó el concejal de Mobilidade, César Mosquera.

Se debatía una moción presentada por el PP para reclamar la reapertura al tráfico de la calle Reina Victoria, una de las últimas peatonalizadas por el gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores. La petición de su reapertura es “un clamor popular”, afirmó el portavoz del PP, quien acusó al BNG de “mentir sin tapujos” a los pontevedreses, al cerrar esta céntrica vía bajo el pretexto de las normativas de seguridad COVID para el alumnado del Instituto Sánchez Cantón y ahora anunciar que la calle no se volverá a abrir al tráfico.

“Hay que proteger a los jóvenes del instituto de la pandemia, pero luego pueden ir a tomar copas al botellódromo, sin mascarilla, inducidos por el Concello”, ironizó Domínguez. El portavoz popular leyó un fragmento del estudio de tráfico elaborado por la Policía Local de Pontevedra sobre la reordenación del tráfico en esa zona, en el que se afirma que el cierre de la calle trasladó el tráfico a otras vías, que pone en riesgo a los vecinos y usuarios de escuelas infantiles y deportivas, situadas en calles próximas y más pequeñas, como Palamios.

El edil nacionalista de Mobilidade recordó que expulsar el tráfico de la ciudad no es solo una decisión del gobierno local a través del modelo de ciudad que viene aplicando desde hace 21 años, sino también una obligación legal, que impone la ley de cambio climático y transición energética, que obliga a reducir las emisiones de CO2 en el centro de las ciudades.

El portavoz del PP apeló al “clamor popular” que ha sacado a la calle a centenares de pontevedreses en dos manifestaciones, para pedir la reapertura de la vía. Acusó al alcalde Lores de haber perdido el pulso de la calle por estar “encerrado en su despacho” y no recibir a nadie.

El edil no adscrito (ex Ciudadanos) Goyo Revenga, apuntó que el CO2 que emitían los coches en Reina Victoria se ha trasladado a otras calles más pequeñas y que el Concello acaba de adquirir un vehículo policial que emite “25 toneladas de CO2 al año”, por lo que reclamó “ser consecuente con lo que se defiende” . Revenga apuntó como única posible justificación del cierre de Reina Victoria “que quieran cerrar también el puente de A Barca”, algo a lo que “no creo que esté dispuesto el alcalde del municipio de Poio, compañero suyo del BNG”.

El “linchamiento” al niño de Canet, en Pontevedra

La corporación municipal de Pontevedra debatió el “acoso y linchamiento que sufre una familia de Canet de Mar” (Barcelona), por pedir el 25 por ciento de la educación de un niño en castellano. El Partido Popular llevó esta moción al pleno de Pontevedra, sazonada con calificativos como “odio, intimidación, amenazas, hostigamiento, acoso” a un niño, que según los populares el gobierno local de Pontevedra no quiso condenar. “Que feos son ustedes por dentro”, espetó la concejala popular Pepa Pardo a la bancada del gobierno, que rechazó la moción por entender que “debe tratarse de un error”, concluyó la concejala del BNG, Carme da Silva. El edil no adscrito, Goyo Revenga, apoyó la iniciativa del PP y en su intervención incluyó afirmaciones como que “la sociedad catalana tiene una grave enfermedad, que es la enfermedad del odio”, o que “ni Rufián ni Pontón van a acabar con el español”. Para rechazar la moción popular, la edila del BNG Carme da Silva tiró de ironía. Explicó que dado que cuando se llevó la moción a la comisión preparatoria del pleno “ninguno de los concejales del PP sabía donde está Canet de Mar”, ella acudió a la Gran Enciclopedia Galega. Allí buscó algún punto geográfico que lleve el nombre de un “lugar de cañas” (Canet) y al lado del mar, en algún sitio próximo a Pontevedra. En la Gran Enciclopedia Galega encontró la punta Canaval en las islas Cíes, una playa de Cangas, una parroquia del municipio de Sober y un lugar en Figueirido, en Vilaboa, además de la calle Canaval en Pontevedra. “Estudiando la situación, llegué a la conclusión de que no se podían estar refiriendo a un lugar de Figueirido, en Vilaboa, porque no tiene colegio”, y analizando el motivo de la moción “llegué a la conclusión de que traer esta moción tiene que tratarse de un error del Partido Popular”, explicó Da Silva.

Apoyo unánime a retomar el paseo hacia Marín

Por unanimidad, el pleno municipal aprobó la moción presentada por el edil no adscrito, Goyo Revenga, para que se de continuidad a la obra de la senda peatonal entre Pontevedra y Marín. La unanimidad a la hora de votar no evitó el enfrentamiento entre los grupos. El PP recordó que en varias ocasiones y desde hace un año se anunció la “inminente” finalización del trazado, que por el momento sigue parado. El portavoz del grupo socialista, Tino Fernández, recordó que hace dos días el propio delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, confirmó la continuación de la obra en su segundo tramo, con asignación presupuestaria para 2022, año en el que también se licitará esta parte del trazado. Por el BNG, César Mosquera apuntó que ninguna administración pública o empresa retrasa una obra intencionadamente y recordó al PP que muchas obras proyectadas por gobiernos populares, como el Gran Montecelo, arrastran prolongados retrasos.