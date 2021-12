La sexta ola de la pandemia continúa su avance en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, donde los casos activos han crecido una jornada más, hasta llegar a los 2.575 (60 más que ayer, martes). Tras haberse emitido 112 altas, los nuevos contagios que se han producido en las últimas 24 horas ascienden a 172.

Mejora muy ligeramente la presión hospitalaria, con dos personas menos ingresadas en planta, donde hay 40 pacientes con COVID, dos menos que ayer (32 están en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, tres en el Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez y cinco en el Hospital do Salnés). Asimismo, permanecen nueve personas en estado grave en la unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo. El resto de positivos, 2.526, evolucionan en sus respectivos domicilios bajo supervisión médica al ser asintomáticos o sufrir síntomas leves.

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés es la tercera de Galicia en cuanto a incidencia y a presión hospitalaria, superada por A Coruña y Lugo, pero es la segunda con más pacientes ingresados en la UCI, solo superada por la de Lugo, con 16. En la comarca hay siete concellos con una incidencia acumulada a 14 por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Vilaboa sigue siendo el municipio con mayor tasa, por encima de los 1.300 casos, seguido del de Pontevedra, con más de 1.100. Por debajo del millar les siguen Poio, Campo Lameiro, Marín, Ponte Caldelas y Caldas. Cuntis, con una ligera caída de los positivos, sale de este grupo con incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Desde el inicio del plan de contingencia del COVID se han curado un total de 22.647 pacientes en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y han fallecido por este virus 220 personas; las últimas, un hombre de 95 años en Montecelo y otro hombre de 90 años en el Hospital do Salnés, ambos con patologías previas en su historial médico.

En cuanto a realización de pruebas PCR, en las últimas 24 horas se han hecho 1.744, que se añaden a las 344.056 ya efectuadas desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Mientras tanto, continúa la vacunación masiva de la población. Esta tarde están citados menores de 12 años y aquellas personas que la semana pasada no pudieron acudir, habiendo agendas abiertas para autocita y repesca esta tarde y mañana por la tarde en el edificio de la Xunta de Galicia, en Campolongo, y en el Hospital do Salnés. Así lo apuntó el coordinador de vacunación del área sanitaria y director de Enfermería, Juan Vázquez Vilar, que recordó que continúan con la inoculación de la tercera dosis o dosis de refuerzo en adultos, estando esta semana citadas personas de entre 50 y 59 años y repesca de la franja anterior, de 60 a 69 años. A partir del lunes 27 de diciembre se empezará con la franja de edad de 40 a 49 años y continuará la repesca. Los días 24 y 31 de diciembre solo habrá vacunación por la mañana y durante los fines de semana del 25-26 de diciembre y 1-2 de enero no habrá programación.