In memoriam // Celestino Iglesias Dapena

El profesorado senior en Intrahistoria de Pontevedra acaba de perder a uno de sus doctores más preclaros –cada vez quedan menos– con el fallecimiento de Celestino Iglesias Dapena, un cum laude recibido hace muchos años por méritos más que sobrados. A su condición de abogado diligente, que nunca dio un pleito por perdido y que ganó algunos muy sonados, sumó su gusto por el periodismo desde su tierna juventud. Junto a Pedro A. Rivas fundó el semanario Parsifal, que imprimían a ciclostil y repartían los domingos. “La derrota española, segunda Lepanto”. Así titularon la pérdida de un partido de fútbol de la selección. Parsifal duró poco y murió de sopetón. El delegado de Información y Turismo, Álvarez Villar, ordenó su cierre por contar que el gobernador civil de Ourense, camarada Genaro Riestra, manó parar una procesión para pasar su coche oficial. “Eso no se puede poner”, explicó don Julián a los imberbes redactores. Luego trabajó como colaborador deportivo en El Pueblo Gallego y disfrutó mucho con las pachangas futbolísticas del famoso Club Chacaritas, con sede en el bar Carabela. Entonces comenzó su gusto por las tertulias en buena compañía -de la Peña de la Boina a Como Agua de Maio, pasando por el Grupo Tertuliano- alrededor de unas chiquitas en inolvidables tabernas, que glosó con magisterio en dos artículos publicados en la revista de la AAVV de San Roque. Hace unos cinco años, Don Celestino envió un sobre a mi atención al FARO para completar una crónica De Vuelta y Media dedicada a Carlos Caba, comisario de policía y destacado novelista. A la foto de su multitudinaria despedida en el Liceo Casino que acompañaba la crónica, él añadió para mí archivo una identificación completa de los 51 personajes retratados, en tanto que participante y testigo de aquel cálido acto. Para corresponder a su deferencia, yo conseguí su teléfono, lo llamé y acudí a su despacho para saludarlo. Aquel primer contacto se prolongó unas dos horas de agradabilísima charla, con la intrahistoria de Pontevedra y sus personajes como materia central. La simpatía fue mutua y desde entonces, bien por teléfono o bien en persona, yo trasladé o contrasté con don Celestino mil y un detalles durante estos años para enriquecer mis crónicas en FARO, que él leía con deleite, sin dejar pasar por alto un solo error u omisión. Iglesias Dapena tenía una memoria admirable. Era de los que recordaba con precisión nombre y apellidos de cada personaje. Fijaba la ubicación exacta de cualquier establecimiento. Y narraba sin edulcorante alguno historias divertidísimas. Para muestra, un botón, a finales de los años 50: El gobernador civil, Rafael Fernández Martínez, aceptó el ofrecimiento de utilizar la planta de un edificio de la Caja de Ahorros de Vigo para despachar allí una vez por semana los asuntos oficiales. Esa decisión no gustó nada a algunos pontevedreses porque entendieron que suponía un ninguneo a la capitalidad. De modo que decidieron mandar una carta de protesta a Carrero Blanco, hombre de confianza de Franco, con copia a varios ministros. Don Celestino conoció el asunto de primera mano puesto que fue el encargado de pasar a limpio el borrador. Y Antonio Hereder Solla, un hombre que bebía los vientos por su Pontevedra querida, como primer firmante del escrito fue convocado al Gobierno Civil en cuanto trascendió el asunto. “A usted voy a pegarle una patada en los cojones que lo voy a reventar”. Este fue el saludo del gerifalte a Hereder en cuanto entró en su despacho. Testigo de la reunión para levantar acta pública, Benigno de la Torre, corresponsal de FARO, quien no perdió un segundo en divulgar el incidente. “El bueno de Hereder se puso malo, porque padecía de flebitis y tardó una semana en levantarse de la cama”, recordaba don Celestino muerto de risa. Una mediación de don Emilio Vázquez, hombre bueno por naturaleza, resultó providencial para resolver aquel entuerto. En mi block de notas quedan ahora sin respuesta media docena de consultas pendientes. Hace tres meses llamé a su despacho en varias ocasiones, hasta que su hijo Celestino Javier me comentó que no andaba bien. Luego, lo vi tomando un vinito mañanero al sol delante del bar Soto, en la Virgen del Camino, pero estaba tan visiblemente deteriorado que no me atreví a importunarlo. Hasta un encuentro en el más allá, mis preguntas tendrán que esperar sus atinadas contestaciones. Con mi sentida gratitud por todas sus deferencias, descanse en paz Celestino Iglesias Dapena, ilustre miembro de la academia del pontevedresismo más genuino.