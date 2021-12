“Durante la fase inicial de la pandemia llegamos a triplicar el número de consultas”

“No podíamos ni plantearnos el interrumpir la actividad asistencial durante la pandemia porque se ponía en riesgo la vida de muchos pacientes”. La jefa del servicio de Reumatología del Complexo Hospitalario de Pontevedra, Susana Romero Yuste, explica cómo abordó esta área el tratamiento y atención de los enfermos en los momentos iniciales y más duros del COVID, incorporando consultas telefónicas y por videollamada, un método “satisfactorio” en el que se volcaron todos los profesionales de la especialidad.

–¿Cómo afectó la pandemia del coronavirus al servicio de Reumatología?

– La repercusión de la pandemia en el servicio tuvo varias fases, pero lo que hicimos es no interrumpir en ningún momento la actividad. Inicialmente, manteníamos las consultas presenciales, pero cuando la pandemia se recrudeció y se produjo el confinamiento propiamente dicho se ofreció a los pacientes la posibilidad de la consulta en persona o la telefónica. Algo que tuvo mucho éxito y de lo que nos sentimos muy satisfechos fue de la videoconsulta que establecimos con los pacientes mayores institucionalizados, es decir, los que están en residencias. Fue muy satisfactorio tanto para nosotros como para nuestros pacientes. Esto tenía la ventaja de que eran las únicas personas a las que en tiempos de pandemia les veíamos la cara y ellos a nosotros. Nuestra especialidad es muy de tocar, ya que tenemos que explorar al paciente, palpar las articulaciones, hacer una exploración sistémica. Con la videoconsulta no les podíamos tocar, pero podíamos percibir sus expresiones y si tenían dolor o no. También fue de gran apoyo la enfermería de estos centros, que nos ayudaban con la exploración y nos proporcionaban información desde el otro lado. Fue tan satisfactorio que lo hemos mantenido incluso en curvas más bajas de la pandemia.

– ¿Se hacía con todo tipo de pacientes?

–Es un tipo de consulta aconsejable con pacientes que están estables, a los graves los remitíamos al servicio.

– ¿Se mantuvo el número de consultas en general?

– Se duplicaron e incluso triplicaron, porque la Atención Primaria estaba volcada con el COVID y el hospital también estaba muy volcado en el virus. Nosotros consideramos que no debíamos desatender a los pacientes con enfermedades reumáticas, que son las patologías más prevalentes: el 25% de la población tiene una enfermedad reumática y muchas de ellas son graves, que requieren tratamientos que hay que vigilar de cerca. Pero hubo otras fases de la pandemia en las que la mitad del servicio se tuvo que incorporar a los equipos COVID, porque así lo requería la situación. La mitad que se quedó no tenía hora de salida para poder atender a la enorme demanda por parte de nuestros pacientes.

–¿Cuántos tiene Reumatología actualmente?

–Por el servicio pasan diariamente alrededor de 130 pacientes. Son muchísimos. Esta cifra se llegó a triplicar. Muchos de ellos porque nos llamaban para saber si se podían vacunar y siempre les respondíamos “no lo dude”. Porque son pacientes inmunodeprimidos, la vacunación para ellos era un pasaporte para una cierta garantía de contagiarse con menos gravedad que en caso de no estar vacunados. Afortunadamente, no nos encontramos pacientes que no se quisieran vacunar.

"El 25% de la población tiene una enfermedad reumática y muchas de ellas son graves"

–¿Cuál es la enfermedad reumática más frecuente?

– Hay varios tipos de enfermedades reumáticas. La artrosis es una de ellas, lo que la gente entiende como “desgaste”, que es muy frecuente y que se relaciona con la edad, por eso son mayoría de pacientes mayores, pero también los hay jóvenes que realizan una actividad con la que sobrecarga las articulaciones. Por otro lado tenemos a los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias y autoinmunes: su sistema inmunológico se altera por condicionamientos genéticos, ambientales... De estas enfermedades, la más frecuente es la artritis reumatoide, pero también hay artritis psoriásica, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren... Toda ellas tratables, pero que si no se abordan en el momento adecuado pueden tener consecuencias graves hasta el punto de limitar la expectativa de vida de los pacientes. Con esto creo que se entiende por qué no podíamos ni plantearnos el interrumpir la actividad asistencial durante la pandemia porque se ponía en riesgo su vida.

– ¿Qué avances ha habido en los tratamientos de las enfermedades reumáticas?

– Para las enfermedades inflamatorias y autoinmunes tenemos una serie de fármacos, inmunosupresores clásicos, pero para otro tipo de pacientes disponemos de los tratamientos biológicos y ahora, además, de otros: las moléculas dirigidas, fármacos sintéticos muy efectivos para tratar determinadas dolencias.

– Como los tratamientos biológicos, ¿también son caros?

– Efectivamente, son tratamientos caros, pero es mucho más cara la enfermedad mal controlada. Nosotros, como profesionales de la sanidad pública, tenemos la obligación de utilizar adecuadamente los recursos que la sociedad pone en nuestras manos, de ahí que cuando se plantea un tratamiento barajemos varios factores: su efectividad y su coste. Es lo que entendemos por el índice coste-efectividad. Obviamente, no dar a un paciente que necesita uno de estos tratamientos resulta más costoso para la sociedad. Como ejemplo, una enfermedad reumática inflamatoria si no está bien controlada supone un factor de riesgo cardiovascular adicional a los tradicionales. Pero ante todo, lo primero es devolver al paciente calidad de vida. Hay que tener en cuenta que el impacto de las enfermedades reumáticas se da en el entorno familiar, social, laboral y de toda la sociedad.

– Incide mucho en el factor humano y, de hecho, es uno de los servicios del CHOP que trabaja más a mano con las asociaciones de pacientes...

– Para nosotros las asociaciones son un pilar fundamental. Trabajamos con ellas porque los pacientes se sienten más acompañados y apoyados. Colaboramos en ponencias de divulgación, imprescindibles para que la población aprenda a detectar los primeros signos de una enfermedad reumática. Son fundamentales la atención y el diagnóstico precoz para evitar incluso una discapacidad.