“Consideré una obligación moral no dejar morir el cancionero de tradición oral”

El músico y compositor Alberto Lago García ha publicado “Do teu laranxal”, un trabajo de recopilación en un solo ejemplar de aquellas coplas y melodías propias de la villa de Marín que ya fueron documentadas y aparecen dispersas en cancioneros, revistas, libros y grabaciones, entre otros documentos. El libro, que incluye un CD, está despertando el interés en los centros escolares para el empleo de su contenido como recurso educativo. “La música y el folclore tradicional es nuestra seña de identidad”, subraya el marinense.

– Con su trayectoria en el ámbito musical y tradicional no es de extrañar que se animase a publicar este libro. ¿En qué momento tomó la decisión de hacerlo y qué le animó?

– Hace unos 4 o 5 años surgió la idea de aunar todas esas melodías y coplas que se encontraban dispersas en distintas publicaciones o que pertenecían a mi archivo personal. La carencia de un cancionero propio de tradición oral en mi municipio (Marín) fue lo que definitivamente me animó a publicarlo. Además de considerarlo como una obligación moral no dejar morir o evitar su total desaparición; creía que publicándolo mantendría viva su memoria.

– ¿Qué ha sido lo más difícil de esta recopilación?

– Saber separar las composiciones de grandes autores (Francisco Landín, Manuel Capelo Pato, Bernardo del Río) que han conseguido que sus obras parezcan que hayan existido siempre debido a la gran popularidad obtenida, de aquellas que realmente sí son tradicionales o anónimas, es decir, aquellas que tienen una autoría desconocida, sin dejar de ser grandes obras y que eran el objetivo de esta publicación.

– Asegura que es un trabajo de recopilación, no de investigación ¿no existen ya fuentes orales a las que recurrir?

– Si te refieres a fuentes orales, como a los informantes, pues cada vez son menos los que viven y que nos puedan dar información fidedigna de canciones o coplas y que no se encuentren influenciados por los medios de comunicación actuales.

– ¿Es posible que existan piezas todavía no documentadas?

– Claro, de hecho he encontrado melodías y coplas cuando el libro ya se encontraba en la imprenta. Y sin lugar a duda, espero añadirlas en siguientes ediciones.

– Son muchas las que hacen alusión a Marín, ¿es algo habitual que cada localidad tenga sus propias coplas y cantares o hay zonas más proclives a ello?

–Dentro de “Do teu laranxal” se pueden encontrar muchas coplas que hacen alusión a Marín y otras recogidas dentro del municipio, más generales, incluso comunes a muchas comarcas.

El folclore, en general, también adopta coplas de otras zonas y las hace suyas. Por ejemplo: En Carril casou meu pai/en Carril quero casar,... Y esta: En Marín casou meu pai/en Marín quero casar,...

– ¿Existe alguna línea en común o cada una tiene vida propia?

–Me gusta que digas esto de “vida propia”. Decía Teófilo Braga un ensayista y escritor portugués, que incluso llegó a ser presidente de la República portuguesa por un breve periodo de tiempo, que: “en la poesía popular hay gracia, ingenuidad, frescura, consolación y profunda verdad”, en definitiva vida.

En general, no guardan relación pero me gustaría crear mi propia relación romántica entre estas dos coplas: Eu tirei unha laranxa,/de Marín a Portonovo/ dentro daquela laranxa/ vai o meu corazón todo. Con esta otra súper conocida: Xa fun a Marín,/ xa pasei o mar,/ xa comín laranxas,/ do teu laranxal.

– ¿Dónde se puede conseguir “Do teu laranxal”? ¿Qué recorrido espera que tenga?

–De momento se puede conseguir a través del correo electrónico doteularanxal@gmail.com o en la imprenta Dibay en el Centro Comercial Morrazo en la Avenida de Ourense, 45 de Marín. Aunque seguimos negociando su distribución para que haya más puntos de venta.

En cuanto al recorrido, “Do teu laranxal” acaba de ser presentado y ya han sido varios los centros escolares y sus propios docentes los que han mostrado interés en emplear su contenido en las aulas como recurso educativo. Por otra parte, tenemos programadas más presentaciones en otros lugares, además de presentaciones ya confirmadas en distintos programas de radio y televisión.

–Lleva desde muy joven volcado con la música tradicional, ¿cree que se conserva y potencia lo suficiente desde las administraciones locales? Básicamente ahora el trabajo lo hacen las asociaciones. –Creo que es necesario que se apoye desde las administraciones locales el trabajo de divulgación de la música tradicional que hacemos desde las asociaciones. Pero no todas las asociaciones tienen los recursos necesarios para darle la dimensión que creo que se podría conseguir si se implicaran desde el momento “cero” del proyecto y no solo a nivel de compra de ejemplares, por ejemplo, cuando ya está hecho el trabajo. Conseguiríamos entre ambos (asociaciones y administración) dignificar mucho más la música y el folclore tradicional, que al fin y al cabo es nuestra seña de identidad.