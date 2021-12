O IES Aquis Celenis de Caldas de Reis recibiu un premio dotado con 2.000 euros no VII Concurso de Traballos por Proxectos coa coordinación da Biblioteca Escolar. O traballo que foi premiado é o de “Palabras no Camiño II”, que xa fora recoñecido cun premio de innovación educativa en dinamización lingüística no pasado mes de xullo.

Esta é a terceira ocasión en que o centro é premiado no Concurso de Traballos por Proxectos dende a Biblioteca Escolar. Neste caso o alumnado elaborou vídeos sobre gastronomía, lingua, música, literatura, auga e fontes e outras xeneralidades do Camiño Portugués a Santiago. A estes vídeos accedese por códigos QR, ademais pode accederse a outra información sobre o patrimonio cultura e paisaxísitco de Caldas, que tamén elaborou alumnado do centro, e que está distribuída en trípticos e mantelería entregada á Asociación de Hostalería e á asociación de comerciantes (CCA) de Caldas.