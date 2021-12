En junio pasado la Concellería de Promoción Económica e Urbanismo instaló un punto de información en el Concello para ofrecer asesoramiento a los vecinos y tramitar solicitudes relacionadas con la dotación de fibra óptica. Desde su puesta en marcha se han llevado a cabo casi 40 gestiones, según Gregorio Agís, que destaca la importancia de ofrecer este servicio, “dado el incumplimiento de Telefónica a la hora de proporcionar una conexión de alta velocidad en todo el municipio”.

Según el informe elaborado por los técnicos municipales, casi el 100% de estas actuaciones tienen que ver con la ausencia de fibra en diferentes puntos de las cinco parroquias de Poio, “se ben tamén hai algún caso no que se denuncia o mal funcionamento do servizo”, agrega el edil. Aproximadamente la mitad de estas reclamacións fueron realizados por vecinos de Samieira (10) y San Xoán (8). “As zonas do rural son as máis afectadas pola situación provocada pola empresa”, apunta Agís, quien recuerda que el Plan Sectorial de Despliegue de la Banda Ancha establece que Telefónica debe garantizar el servicio en el 100% del territorio antes de que finalice 2021.

En este sentido, el edil también explica que “a mediados do pasado mes de outubro remitimos un escrito á empresa, no que, ademais de trasladarlle as solicitudes dos e das particulares, tamén reiteramos a total predisposición por parte do Concello á hora de solucionar esta problemática”. Agís lamenta la falta de respuesta de la empresa.

El punto de atención brinda asesoramiento todos los jueves, de 12.00 a 14.00 horas, en el Ayuntamiento. “É importante que as persoas afectadas reclamen”, dijo Agís, quien recordó que en octubre Movistar procedió a instalar la fibra en el lugar de Arén, en Samieira, donde “xa constaban queixas previas”.