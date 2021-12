El auge de las viviendas turísticas no tiene techo

Por municipios, donde hay más establecimientos turísticos de estas características es, con mucha diferencia en Sanxenxo, con 1.109, con una tradición de muchos años en este tipo de alojamientos de alquiler por meses o semanas, si bien su oferta ha tenido que ajustarse a la regularización autonómica. En segundo lugar, aunque muy lejos, aparece Poio (312), por delante de Pontevedra (305). La lista se completa con Marín (110), Caldas de Reis (51), Vilaboa (59), Cerdedo-Cotobade (37), Cuntis (32), Ponte Caldelas (30), A Lama (25), Moraña (21), Barro (19), Portas (10) y Campo Lameiro (9). Portas fue el municipio con mayor crecimiento relativo, ya que se duplicaron en un año. También es significativo el crecimiento del parque en los últimos doce meses en Cuntis (un 31%), Caldas (24%) y Cerdedo-Cotobade (23%).

Dulcinea Aguín sostiene que el hecho de que haya establecimientos incluso en municipios de interior o con escasa tradición turística demuestra que Galicia ha sabido venderse como un destino atractivo y seguro en plena pandemia. Esa sería una de las razones por las que el número de viviendas se desplomó en las grandes ciudades y el Levante, mientras que repuntó en la España verde, “con un porcentaje alto de clientes que repiten”.

“El número de viviendas turísticas en Galicia se incrementó un 40% en los dos últimos años”, apunta la presidenta de Aviturga, y en parte esto se debió a que, “hemos conseguido trasladar la imagen de que somos un destino adecuado para descansar en este periodo de pandemia”. Plantea que se ha convertido en una de las comunidades preferidas por los turistas, y que incluso algunas comarcas interiores se han puesto de moda. “La Ribeira Sacra es ahora mismo un destino muy demandando”, indica. Por ello, Aguín está convencida de que este mercado aún tiene margen de crecimiento, a pesar de que ya hace tiempo que superó por número de plazas a los hoteles y pensiones juntos. Según la estadística divulgada por el INE, la comarca suma 11.668 plazas en viviendas turísticas.

Por localidades, Sanxenxo es el municipio con mayor dotación (5.943 plazas), seguido de Poio (1.694), Pontevedra (1.437), Marín (642) y Caldas (255). Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística ha estudiado lo que suponen las viviendas de uso turístico con respecto al total de domicilios de cada lugar. En Sanxenxo, el 6,5 % de todas las residencias son de este tipo, el porcentaje más elevado de la comarca, por delante de Poio (3,3%). Son los únicos que rebasan la barrera del 2%. El menor volumen se registra en Pontevedra. Al tratarse de la localidad más poblada de la comarca, el porcentaje cae hasta el 0,77%)

La legalización

El incremento de negocios se debe tanto a la apertura de nuevas casas como a la legalización de otras que operaban de forma alegal. Aguín afirma que en muchas ocasiones, estos establecimientos permanecen al margen de los registros oficiales, “no por picaresca, sino por desconocimiento sobre lo que tienen que hacer”. A este respecto, recuerda que la plataforma “legalizate.gal” permanece operativa todo el año.

16 de cada cien plazas gallegas, en la comarca

El INE contabilizó en agosto 307.000 viviendas turísticas, un 4,5% más que en el mismo mes de 2020. En total, suman 1,6 millones de plazas, a una media de 5,1 por establecimiento. La comarca cuenta con el 16% de todas las plazas de Galicia, gracias al tirón de Sanxenxo, que suma casi 6.000 en 1.109 viviendas de este tipo. La prospección estadística revela que el sector ha sufrido una caída sin precedentes en las grandes ciudades. En Barcelona había en agosto un 25,2% menos de pisos y casas de alquiler turístico que en el primer verano de la pandemia. En Madrid, el porcentaje negativo fue del 13,1%. También cerraron más casas de las que abrieron en Sevilla o Valencia. Para la presidenta de Aviturga la realidad de estas grandes urbes no tiene nada que ver con la de Galicia. “Madrid, Barcelona, las capitales europeas se nutren en gran medida del turismo internacional que se desplaza en avión. Sin ese turismo, los establecimientos de esas ciudades no funcionan”. Por ello, la pandemia supuso un mazazo, “para los destinos más saturados y masificados”, mientras que salieron relativamente reforzados aquellos otros capaces de transmitir una imagen de salud y seguridad. “Sanxenxo cuenta con más de un millar de viviendas, pero no están todas apiñadas en torno a la playa de Silgar, sino repartidas por todo el concello”. En Galicia, de hecho, el número de viviendas turísticas se incrementó un 7,6% durante el último ejercicio. En cifra total de alojamientos, la comunidad gallega aún está lejos de las tres que más tienen de España (Andalucía, Cataluña y Valencia), pero es junto a Cantabria y Asturias la de mayor crecimiento del país. El INE cifra en 13.500 las viviendas turísticas en Galicia, lo que supone el 0,8% del total. Entre todas, ofrecen 72.700 plazas, con 5,4 camas por local de media. El hecho de que 2022 sea también Año Santo hace presagiar que estas cifras aún pueden experimentar un crecimiento los próximos meses.