A Concellería de Cultura vén de anunciar os nomes das persoas gañadoras da primeira edición do concurso “Decora o teu recuncho”. Trátase dun certame realizado onlin’, co obxectivo de animar á veciñanza e ao tecido empresarial a adornar as súas propiedades e establecementos e darlles difusión a través das redes sociais. Os dous premios de 100 euros corresponden á imaxe máis votada na categoría de Vivendas e na de Negocios. No primeiro caso, a gañadora foi a proposta realizada por Elena Barral, mentres que no caso dos profesionais foi para Calzados Eva.

As dúas imaxes gañadoras corresponden ás que obtiveron un maior número de “likes” nas redes sociais de Instagram e Facebook de Poio Cultura. A entrega dos premios levarase a cabo este domingo, ás 17.00 horas, na carpa habilitada na Seca con motivo do desenvolvemento da programación de Nadal.