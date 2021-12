Caldas de Reis énchese esta fin de semana de actividades culturais e deportivas. Hoxe sábado, ás 20.00 horas haberá un concerto nas Palmeiras do grupo Azrael Quintet con panxoliñas, e o domingo ás 19.45 horas celebrarase o Concerto de Nadal da Coral Polifónica de Caldas na Igrexa de Santo Tomás Becket. O domingo ás 11:30 horas, as persoas amigas do deporte están convocadas a aportar a súa peza na XIV Colocación do Belén de Nadal no cume do Xiabre, subindo a pé ou en bicicleta. Tamén terá lugar na Piscina Municipal unha xornada da Liga Galega de Salvamento e Socorrismo, organizada polo Club Acuático Umia. Pola tarde a partir das 15.30 horas, no campo das Corticeiras, celebrarase unha homenaxe institucional polo 50 aniversario da fundación do Caldas Club de Fútbol.