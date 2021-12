Decenas de vecinos de Cuntis y Moraña se movilizaron en la tarde de este viernes en las calles cuntienses para reclamar una "sanidad digna" en la comarca. El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, ha mostrado su satisfacción por la respuesta ciudadana a esta marcha, en la que participaron portavoces de todos los grupos políticos del municipio de Cuntis y también representantes del BNG y del PSOE de Moraña.

Los vecinos de Cuntis salieron a la calle y "dejaron muy claro a la Xunta de Galicia y a la Consellería de Sanidade que la salud no se juega y sobre todo con la de los más pequeños", señala Campos en referencia a la exigencia de que se restablezca "de inmediato el servicio de Pediatría".

La voz de los manifestantes lanzó una "cara reclamación de que ya está bien de que siempre sean ellos los que sufran las consecuencias, por eso también queremos decir alto y claro que desde el concello llegaremos a donde haga falta para pelear hasta que se restablezca este servicio en las próximas semanas y seguiremos con las iniciativas si no hay cambios "

Niñas del servicio municipal de Cuntilín del CPI Don Aurelio fueron las encargadas de leer el manifiesto frente a las puertas del Concello. En él apuntaron que "aínda non fai moito tempo que estivemos aquí polo mesmo motivo, e hoxe volvemos a estar na mesma situación. Como representantes de todos os nenos e todas as nenas de Cuntis, queremos reivindicar algo tan fundamental como o feito de que necesitamos pediatra no noso pobo, ademais do resto de persoal sanitario que falta no Centro de Saúde".

Se añadía que "posto que é un dereito universal, xa non deberíamos ter que pedilo como se fose un favor. A infancia é o futuro e por iso precisamos unha sanidade de calidade e con garantías. Cuntis é un concello pequeno e estamos esquecidos. O único que estamos conseguindo é que as nosas familias teñan que desprazarse a outras localidades, o que provoca que esteamos quedando sen servizos e perdendo dereitos que tantos anos custou gañar".