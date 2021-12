El alcalde de Vilaboa, César Poza, y bateeiros del municipio, solicitaron ayer a la Consellería do Mar la ampliación del puerto de San Adrián de Cobres, “que se queda escaso” para la flota mejillonera. No obstante, según el Concello, Portos de Galicia no prevé esta actuación acorto plazo por el momento, aunque sí anuncia estudios previos para actuar en el de Santa Cristina.

Poza insiste en el proyecto de San Adrián, donde “el sector pesquero necesita unas instalaciones adecuadas” y se interesó por la solicitud de los aficionados de utilizar las instalaciones para la pesca deportiva. Portos dice ser “conocedor de las necesidades del sector portuario, especialmente el bateeiro, que opera en el puerto de San Adrián y el próximo de Domaio” y dice que “en la actualidad ya se está trabajando en una solución para aumentar la capacidad de atraque, especialmente para la descarga del mejillón”. Para este proyecto Portos destina una partida presupuestaria de 96.000 euros. A este respecto su presidenta, Susana Lenguas recordó que la ensenada de San Simón se encuentra en Red Natura 2000, aspecto que hace más compleja la tramitación de los proyectos. Además, Portos tiene definida una partida de 83.000 euros para los estudios previos necesarios para la remodelación de las instalaciones portuarias de Santa Cristina. La actuación prevé mejorar la operatividad de las instalaciones y reducir, de ser posible, su impacto ambiental, especialmente en el hidrodinamismo de la zona. El análisis, que se encuentra ya en ejecución, incluye asimismo el documento ambiental, estudios de dinámica litoral, hidrodinámico de corrientes, de patrimonio cultural y arqueológico, batimétrico y de alternativas y el anteproyecto o proyecto básico, antes de la redacción del proyecto constructivo.