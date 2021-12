A explanada da Seca acolle desde hoxe unha das citas de referencia do programa de Nadal impulsado pola Concellería de Cultura, dirixida por Raquel Rodríguez. Ao longo do fin de semana, unha gran carpa acollerá diferentes actividades, centradas fundamentalmente na rapazada, que poderá gozar de obradoiros sobre cultura urbana, inchables, un espectáculo musical infantil e do uso de karts a pedais ou quads.

O evento encargado de dar o disparo de saída á programación será ‘Seica na Seca!’, hoxe a partires das 16.30 horas, con ciclos formativos, de carácter lúdico e gratuíto sobre graffiti, arte urbana, skate, iniciación na mistura musical. A actividade na carpa non cesará durante a fin de semana. Tanto o sábado como o domingo pola mañá (de 11.00 a 14.00 horas), haberá karts a pedais, quads eléctricos, segways e inchables. O sábado pola noite, ademais, haberá un concerto a cargo da orquestra Marbella, a partires das 21.00 horas. O domingo pola tarde chegará a tradicional Papanoelada Moteira, a cargo do motoclube A Rosa dos Ventos. Arredor de 150 moteiros percorrerán as rúas do municipio, con saída da Seca ás 17.00 horas. Ademais, para as crianzas, tamén ás 17.00 horas a carpa acollerá un musical infantil, ofrecido polos Trasnos de Nadal de Nelson Quinteiro Producións.