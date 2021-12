Buena parte de las panaderías de O Salnés subieron el pan entre mediados y finales de noviembre. Era algo que se daba por seguro debido a la fuerte escalada que están experimentando los precios de algunas materias primas, los combustibles y la electricidad. En estos momentos, el precio medio de la barra en O Salnés es de un euro. Pero algunos panaderos consultados manifiestan que la situación aún no se ha estabilizado, y que es posible que el precio vuelva a subir a partir de enero.

Martín Vilas, de la panadería A Modia (Cambados) afirma que, “estuvimos aguantando todo lo que pudimos pero no nos queda más remedio que subirlo a principios de año”. Sostiene que en 2020 incrementó en cinco céntimos el precio de la barra, y que no volvió a tocarlo desde entonces. Pero la realidad es que en los últimos meses los costes de producción se han disparado. “Yo estaba pagando la harina a 36 céntimos el kilo y ahora ha subido a 52. Y no solo es eso, las margarinas y las mantequillas se han encarecido en un 15 por ciento”.

El coste de la mayoría de los alimentos se ha disparado durante este 2021, pero el pan estaba aguantando el fuerte repunte de la inflación. Hasta ahora. Carlos García, propietario de la pastelería Yoli (Vilagarcía), indica que en mes y medio, “nos subieron la harina dos veces, cinco céntimos el kilo cada vez”. Pero advierte de que, “la harina casi es lo de menos”, y apunta directamente al coste de la electricidad, que en su caso se ha duplicado.