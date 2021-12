El trabajo del voluntariado fue un factor clave para minimizar el daño causado por los incendios forestales de 2017 en Ponte Caldelas. Una investigación llevada a cabo por la asociación A Rente do Chan demuestra la efectividad de esta labor del voluntariado para mitigar los efectos negativos de aquella ola de incendios que asoló particularmente este municipio.

Los resultados de este estudio se acaban de publicar en un artículo científico en la revista Science of the Total Environment 1. Las conclusiones del trabajo realizado por Sergio Prats, Pablo Sierra, Alvaro Moraña y Rafael Zas demuestran que el mulching aplicado por los voluntarios en las zonas sensibles redujo la erosión del suelo hasta en un 90% respecto a las no tratadas. La técnica del mulching consiste en distribuir paja de cereal o cualquier otro residuo orgánico fibroso como maíz o restos de poda triturados sobre el suelo quemado, evitando con ello que las gotas de lluvia impacten directamente sobre el suelo desnudo.

Aquel fuego fue incontrolado, avivado por la ciclogénesis Ofelia, y calcinó miles de hectáreas en pocas horas. A Rente do Chan explica que si bien el impacto inmediato de un incendio forestal es muy evidente, que se aprecia a simple vista en los bosques calcinados, el paisaje ennegrecido, la ceniza, etc., el problema más grave y duradero “pasa desapercibido para la gran mayoría”, como expone el grupo ecologista. Se trata de la pérdida de la cobertura vegetal y la combustión del mantillo, que dejan al suelo desnudo, desprotegido y, sobre todo, expuesto a las lluvias que vengan a continuación, que provocan la disgregación de partículas del suelo y su lavado con las escorrentías.

La erosión del suelo no se ve a simple vista, hay que medirla. Pero puede llegar a ser enorme tras un incendio, especialmente en zonas como Galicia, donde las lluvias otoñales suelen ser intensas y persistentes, explica A Rente do Chan. Así, un incendio no solo destroza lo más evidente a nuestros ojos, la cobertura vegetal, sino que “también se lleva por delante, de forma más silenciosa y paulatina, el principal sustento de todo ecosistema terrestre, el suelo. Esta es la verdadera desgracia de los incendios, la pérdida de la base del ecosistema, cuya recuperación es extremadamente lenta”, añaden.

La crisis causada por esta ola de incendios de octubre de 2017 llevó a muchas personas a intentar hacer algo para minimizar el impacto en su entorno y así nació la Asociación A Rente do Chan, un colectivo de ciudadanos, profesionales, ambientalistas de Ponte Caldelas.

Contaron con varios investigadores y técnicos forestales, entre ellos el investigador Sergio Prats de la Universidad de Évora, especialista en erosión postincendio. La asociación valoró los riesgos ambientales más críticos e inmediatos y puso en marcha, en colaboración con el Concello de Ponte Caldelas, una estrategia para minimizar la erosión del suelo mediante la aplicación de una cobertura de material orgánico sobre la superficie del suelo.

Desde la asociación A Rente do Chan, no solo se coordinó la aplicación del mulching por cientos de voluntarios en las zonas más sensibles, sino que también se apostó por el seguimiento científico de las operaciones, para determinar de forma empírica y robusta hasta qué punto las labores del voluntariado fueron efectivas o no.

Desde A Rente do Chan se decidió realizar además un seguimiento científico de la siembra, tanto en zonas quemadas desnudas como en zonas tratadas con mulching. “Tal como se esperaba, la tasa de supervivencia de las bellotas sembradas al final del período de estudio (dos años tras el incendio) fue muy baja, tan sólo del 2%. Las pérdidas se debieron mayoritariamente a la predación de bellotas por parte de pequeños roedores, aunque la incidencia de sequías estivales, y los daños ocasionados por ganado doméstico no ayudaron, tampoco”, exponen. En cualquier caso, el éxito de la siembra mejora sobra zonas tratadas con mulching. “Siendo una operación sencilla y reconfortante para el voluntariado, aunque la tasa de éxito sea baja, la siembra de bellotas no debería desaconsejarse de forma tan tajante, al menos en zonas donde se prevean dificultades para la regeneración natural de la vegetación autóctona” concluye Zas. Los resultados de este estudio serán presentados por los autores en una jornada presencial, que se celebrará en Ponte Caldelas a finales de diciembre de 2021.