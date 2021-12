Montecelo se incorpora al ensayo mundial sobre la eficacia de Aplidin como antiviral

Así lo ha confirmado a FARO el jefe del servicio de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, Adolfo Baloira.

El centro sanitario pontevedrés de referencia forma parte de la veintena de hospitales de España y el extranjero que colaboran en el estudio sobre la plitidepsina, principio activo de Aplidin, para combatir el coronavirus y que reclutará a unos 600 pacientes. Como dato a destacar, también la próxima semana se incorporará el hospital madrileño Gregorio Marañón.

“El día 21 haremos el primer ensayo con un paciente virtual y a partir del siguiente, el miércoles, ya podemos empezar a incluir más enfermos”, explica Baloira.

La idea es sumar alrededor de una docena de enfermos con COVID que cumplan los criterios, que en esta fase básicamente giran alrededor de que se trate de pacientes hospitalizados con una infección moderada.

En anteriores etapas de ensayo del Aplidin se concluyó, tal y como publicó la revista “Science”, que la plitidepsina actúa bloqueando la proteína presente en las células humanas que utiliza el COVID para reproducirse e infectar a otras células sanas. La carga viral se redujo más de un 90% en el pulmón de los animales tratados.

El estudio, indica el jefe de Neumología del CHOP, durará alrededor de seis meses. Durante ese medio año se utilizará la técnica del “doble ciego”, es decir, que ni el paciente ni los profesionales sanitarios que apliquen el tratamiento sabrán a qué enfermos se les ha dado Aplidin y a cuáles un placebo.

El objetivo es que el medicamento logre mejorar los síntomas del coronavirus, se adelante el alta hospitalaria y se reduzca la tasa de mortalidad que este virus produce en los humanos.

Baloira valora muy positivamente tanto los avances logrados con el fármaco de origen gallego, que ya ha demostrado mucha más eficacia en el tratamiento del COVID que el Remdesivir, que se utilizó mayormente en la primera etapa de la pandemia, como la participación del Hospital Montecelo en esta fase.

En este sentido se muestra optimista sobre los resultados y considera “muy poco probable que las mutaciones del virus puedan afectarle”.

Tal y informa PharmaMar, pionera desde hace más de tres décadas en el desarrollo de medicamentos de origen marino contra el cáncer, la plitidepsina se extrae de la ascidia (animal marino) Aplidium albicans que solo se encuentra en las aguas de Es Vedrá, un islote de roca caliza deshabitado situado a dos kilómetros de la costa sudoccidental de Ibiza, en el mar Mediterráneo.

Este invertebrado marino vive a una profundidad de entre 40 y 50 metros y es un depsipéptido cíclico, es decir, un péptido cíclico en el que hay uno o más enlaces éster en lugar de enlaces peptídicos.

Aplidin nació como un medicamento antitumoral, ya que la plitidepsina, indica la farmacéutica de origen gallego, provoca la detección del ciclo celular, la inhibición del crecimiento y la inducción de la apotposis, proceso programado por el propio organismo para deshacerse de las células que están afectadas de una forma irreversible.

La fase tres del ensayo se llevará a cabo con pacientes hospitalizados que no estén en UCI, tal y como ha establecido PharmaMar.

En el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, hay actualmente 43 pacientes ingresados, de los cuales 27 se encuentran en el Hospital Montecelo, cuatro en el de O Salnés y otros cuatro en el QuirónSalud Miguel Domínguez. Los otros ocho restantes necesitan de cuidados críticos.

En el conjunto del área hay 2.105 casos activos de COVID, puesto que en un solo día se detectaron 171 positivos más.

El municipio capitalino es el más afectado en términos absolutos, con 763 personas infectadas, pero también hay preocupación con el de Marín, con 219, o con el de Vilaboa, con 66 y una población muchísimo menor, lo que sitúa su incidencia en más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de la comarca pontevedresa.

En cuanto a Poio y Sanxenxo, siguen subiendo en contagiados, con 106 casos activos en el primero y 48 en el segundo.

Un 20% de las familias no llevaron a sus niños a vacunar

Cerca de dos de cada diez familias del área sanitaria que habían sido convocadas para llevar a sus hijos de entre 5 y 11 años a vacunar contra el coronavirus el pasado miércoles, día de inicio de la campaña, no lo hicieron. Así lo informó ayer el Sergas, que indicó que la participación había sido del 82,2% en el “vacunódromo” de Pontevedra. Es decir, que de los 1.252 pequeños citados finalmente, acudieron 1.030. Muy similar fue en O Salnés: había 430 menores convocados y acudieron 356, es decir, también un 82,7%. Se desconocen los motivos por los que los que no asistieron no lo hicieron, ya que bien podría ser por no disponibilidad de los padres o tutores para acompañar a sus hijos, requisito imprescindible, bien porque han tomado la decisión de que estos no reciban la vacuna contra el COVID. Todavía faltan por conocerse las cifras de ayer jueves, que está previsto que se hagan públicas hoy. En todo caso, para esta jornada vuelven a estar convocados otros 1.345 menores en el “vacunódromo” de Campolongo en Pontevedra y otros 465 en el de Vilagarcía. Además, se continúa con la campaña de refuerzo con la tercera dosis de la vacuna a las personas de 50 a 59 años en el área: 1.700 convocados en la capital y otros 460 en O Salnés.

Cribado con PCR

Por otro lado, el Sergas recuerda que hasta el 8 de enero permanecerá abierto el punto de realización de test PCR gratuitos en el parking del Hospital Provincial, en horario de 15:30 a 18:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas. Ayer se volvieron a registrar largas colas de ciudadanos aguardando.