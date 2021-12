El Liceo Mutante lanza un SOS

Desde finales de octubre no hay actividad pública en el local del Liceo Mutante. Después de diez años de actividad cultural y más de 10.000 socios, la asociación que apoya y promueve la cultura autogestionada en Pontevedra ve amenazado su futuro como daño colateral del hipotético cierre de Ence y el negocio urbanístico. Y es que las sentencias que presagian la marcha de la pastera de Lourizán han provocado que surjan una serie de movimientos de constructores ante la revalorización urbanística de la zona. Mollabao es uno de los puntos calientes al contar con numerosas casas en estado de semiabandono. Esa era también la situación del Liceo Mutante antes de que llegaran sus actuales inquilinos, que cuidaron las camelias del jardín con vistas al mar, hicieron una cabaña en un árbol y plantaron una huerta.

Diez años ocupando el número 100 de la calle Rosalía de Castro, con más de 90.000 euros pagados en alquiler, pero el inmueble no está registrado del todo. Así, a finales de octubre recibieron una orden de cese de actividad al carecer de licencia, pero los socios recalcan que lo que organizan allí “no encaja del todo” en la ley estatal de espectáculos que se le pretende aplicar, sino que es más amplio: conciertos, cine, talleres de todo tipo, charlas...

“Está recurrido por nuestros abogados”, señala Álex Losada, uno de los miembros de la asamblea del Liceo Mutante. Aunque reconoce que no son “muy optimistas” con su resolución, asegura que “vamos a pelear por todo. Nos estamos asesorando y también vamos a hacer una campaña bonita y potente”, porque tanto la asociación pontevedresa como cualquier otro espacio autogestionado aspiran a que las administraciones articulen una normativa diferenciada y específica para su finalidad, “que no nos traten como una empresa”.

El Concello, por su parte, asegura que “no tiene otra opción” que notificar el cese. “Lo comunicamos hace más de un mes. Había denuncias de un vecino y la Policía Local fue allí y levantó informe. No tiene licencia para actividad, por lo que se abrió expediente de disciplina urbanística”, explicó el concejal de Urbanismo, Xaquín Moreda, en declaraciones a Europa Press. El gobierno local “desea que el Liceo Mutante regularice su situación” al valorar la actividad que desarrolla, pero rehúsa contestar a la cuestión de si la marcha de Ence provocará que los terrenos se revaloricen y la zona se ‘gentrifique’. “Depende. Hay alguna unidad de actuación, pero aquellos terrenos están calificados en el plan general, que dice lo que se puede hacer y lo que no”, señala Moreda. “Si el Liceo pide licencia, pueden convivir todas las actividades, si son respetuosas con la residencial”, añade.

Con respecto a esas denuncias, el Liceo Mutante asegura que no se trata de un vecino el que las ha interpuesto, “sino un constructor” que habría adquirido recientemente dos parcelas separadas del centro cultural únicamente por otro terreno. “Por lo que nos cuentan los vecinos, sabemos que no vive en la zona y contactó con algunos para tasar propiedades y hacer peritajes. Parece claro que lo que le molesta no es el ruido”, afirma Álex Losada.