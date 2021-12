La Diputación publicará un libro con todas las conclusiones e informes de los cerca de medio centenar de ponentes de la Facultade Ágora para sentar cátedra y difundir conocimientos sobre cómo recuperar el espacio público para las personas. Así lo anunció este jueves el diputado de Mobilidade Uxío Benítez, durante el acto de clausura de esta actividad formativa, en la que se graduaron 124 personas con el título de “técnicos Ágora”.

La jornada, celebrada en el auditorio del Pazo de la Cultura, contó con la presencia de la presidenta Carmela Silva, el vicepresidente César Mosquera, el alcalde de Pontevedra y presidente de la Red de Ciudades que Caminan Miguel Anxo Fernández Lores, y la secretaria técnica de esta entidad, Ana Montalbán, además del director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes y padrino de la Facultad, Iñaqui Carnicero, por vía telemática.

Benítez señaló que el acto de clausura de la Facultade Ágora tuvo como objetivo destacar la formación de una persona técnica especializado en la recuperación del espacio público. “É día de celebración, felicitación e de comprometerse a que a Deputación siga neste camiño”, señaló, destacando que “é o momento de levar á práctica o aprendido adaptándoo á realidade da provincia. Temos que desenvolver eses principios, poñer ás persoas primeiro. É algo ambicioso, mais agora mesmo grazas á Deputación xa hai 32 proxectos en redacción, 8 obras en execución polas subvencións Ágora, así como 13 grandes iniciativas do ReacPon que seguirán os principios Ágora”, apuntó.

El responsable del área provincial de Mobilidade señaló que la Facultade Ágora era muy necesaria. Insistió en que el espacio público es una competencia estrictamente municipal y recibe una gran cantidad de dinero público, por lo que “hai que pensar ben como se gastan”. “Hai un déficit nas carreiras oficiais e queriamos encher ese espazo, porque é importante para a sociedade que se deseñe ben”, dijo.

Asimismo, señaló que la Facultade es una propuesta innovadora por su visión multidisciplinar del urbanismo. “O espazo público é o único verdadeiramente democrático e ten que haber unha visión plural, olladas diversas”, dijo, recordando que en el cuerpo docente hubo hasta 14 titulaciones diferentes: desde médicos, urbanistas, arquitectos, ingenieros, matemáticos, geógrafos, escritores, fotógrafos, incluso policías, entre otros.

Debido al COVID, la oficialización de la gradación se hizo simbólicamente colocando un birrete en el logo de Ágora. Los graduados recogieron después su título y posaron para la foto oficial de la primera promoción fuera del Pazo da Cultura.

En la clausura participó el vicepresidente César Mosquera, asegurando que el trabajo por la recuperación del espacio público en estos momentos “é imparable”. Recordó que en 1999, cuando se estaban dando los primeros pasos de su modelo de ciudad en Pontevedra, había un “gran páramo” sobre el tema, por lo que se felicitó por el hecho de que hoy la Facultade Ágora haya logrado su gran éxito.

“Con Ágora houbo un grande sentido da oportunidade. Ver agora este exército de persoas traballando pola recuperación do espazo público, na nosa mesma dirección, é emocionante. Esta é unha grande semente que está aí para desenvolver”, dijo al auditorio de personas tituladas.

El director general de Agenda Urbana y Arquitectura Iñaqui Carnicero envió un video para participar en el acto de clausura. Destacó su honor por su nombramiento como padrino de la Facultade Ágora y expresó su satisfacción por el éxito de la iniciativa “excepcional”.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, animó a unir el gran trabajo técnico que permitirá la formación de la Facultade Ágora con sentido común y valentía política por parte de las personas que deben tomar las decisiones sobre la mejora del espacio público.

Ana Montalbán, secretaria técnica de la Red de Ciudades que Caminan, agradeció a la Diputación la confianza de haber elegido la entidad para desarrollar la organización técnica de la Facultade Ágora. También destacó lo “generosa hacia la gente” que fue la institución provincial para trabajar en la formación en el espacio público en beneficio de los municipios, “ya que la formación es la base del buen hacer”.

Silva aboga por dejar atrás los “erros do pasado”

Carmela Silva destacó la importancia del espacio público en la construcción de sociedades colectivas y recordó que en la antigua Grecia era precisamente en el ágora (de donde toma su nombre esta facultad) donde se tomaban las decisiones. De hecho, en los seminarios de la Facultade Ágora hablaron de “ideas dende diversas perspectivas que nos permiten ter coñecemento, porque soamente o coñecemento permite que tomemos boas decisións”. En este sentido, la presidenta provincial dejó claro que “a xente que se dedica á política ten a obriga de transformar, cambiar e mellorar a vida das persoas que nos elixen para representarnos. Non podemos seguir instalados nos erros do pasado e para ser valentes hai que tomar decisións de dedicar recursos”. Al hablar de la necesidad de recuperar el espacio público, Silva se refirió a la importancia de este hecho para la sociedad y se centró en las mujeres y los niños a las que se les educan “en contraerse e non en expandirse e apréndese moito nos espazos públicos de liberdade”