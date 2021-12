Comienza la protección de los niños: “Hay que vacunarse, si no no salimos de esto nunca más”

La campaña de vacunación de los niños de edades entre los cinco y los once años comenzó ayer en toda Galicia y en Pontevedra se realizó en el “vacunódromo” del edificio de la Xunta en Campolongo, donde la citación de los primeros menores estaba prevista para las 15:30, por lo que la cola más importante se empezó a formar casi una hora después.

En la primera jornada se convocó a 1.345 niños, la mayoría de 11 años, que debieron ir acompañados por un tutor y con el correspondiente certificado de autorización firmado.

En general, tal y como ocurrió con los adultos en su momento, los pequeños se mostraron algo nerviosos y con temor, por la novedad de recibir la primera dosis de Pfizer. Sin embargo, el sentimiento generalizado era de confianza en la medicina y de esperanza por el hecho de poder avanzar un pasito más en la lucha contra la pandemia.

Nicolás López Banet, de 11 años años y de Pontevedra, acudió acompañado por su madre, Chus, “un poco nervioso”, pero en cierto modo tranquilo porque su hermana de 14 años ya está vacunada. En la familia nunca cuestionaron la conveniencia de la vacuna, asegura su madre: “Nunca lo dudamos, hay que vacunarse, porque si no no salimos de esto nunca más”.

Alberto Vaamonde Couto, también de 11 años, pero vecino de Forcarei, fue uno de los primeros vacunados en Pontevedra. De hecho, él fue quien estrenó la zona de descanso de 15 minutos tras recibir el suero, en la que permanentemente se proyectaron dibujos y series del canal Clan de TVE. No fue el único guiño a la infancia con el que contó el “vacunódromo”, ya que buena parte del propio personal de enfermería lució atuendos con personajes infantiles.

“Está muy bonito, y hasta hay un árbol de Navidad”, explica Lucía Lodeiro Cochón, que fue citada junto a su mellizo Pablo. Les acompañaron su madre, Sofía, y su abuela, María del Carmen, que aguardó fuera.

Todos los pequeños recibieron como “prueba” de este acto solidario con la salud colectiva unas mascarillas infantiles con dibujos y una pulsera acreditativa de que ya están vacunados. “Ha sido genial”, afirman los mellizos, que también figuraron entre los primeros citados de la Boa Vila.

Fueron 13 los puestos habilitados en Campolongo para la vacunación de los niños, lo que no evitó que se formara una cola importante en el exterior del edificio de la Xunta, aunque el ritmo de entrada era bastante ágil y la espera para las familias no fue demasiada. Los principales problemas detectados fueron los relacionados con el documento de autorización firmado por los padres o tutores, que no todos llevaban, aunque el Sergas les facilitó copias impresas para cubrir en el momento.

Fuentes del área sanitaria informan de que hoy continuará el proceso de vacunación en los menores. De nuevo se citará a 1.345 en horario de tarde para recibir la primera dosis de la vacuna. E igual que ayer, en horario de mañana los convocados serán adultos de 50 a 59 años, 1.700 a los que en este caso se les administrará la tercera dosis de refuerzo.

En todos los casos, el Sergas pide puntualidad lo más estricta posible para evitar colapsos tanto de circulación de personas como de tráfico, ya que en la zona las plazas habilitadas para los vehículos no abundan, pese a que el Concello reservó medio centenar en las calles cercanas para este fin. Asimismo, el Sergas ofrece para las personas con movilidad reducida aparcamiento gratuito en el subterráneo de esta zona.

Ayer se dio el caso de que en horario de tarde también acudieron adultos a vacunarse, que fueron desviados de la cola de las familias con niños por los voluntarios de Protección Civil para agilizar el proceso.

En general, la tarde transcurrió con normalidad y sin incidentes reseñables, según el Sergas.