Cerca de dos de cada diez familias del área sanitaria que habían sido convocadas para llevar a sus hijos de entre 5 y 11 años a vacunar contra el coronavirus el pasado miércoles, día de inicio de la campaña, no lo hicieron.

Así lo informó hoy el Sergas, que indicó que la participación había sido del 82,2% en el “vacunódromo” de Pontevedra. Es decir, que de los 1.252 pequeños citados finalmente, acudieron 1.030.

Muy similar fue en O Salnés: había 430 menores convocados y acudieron 356, es decir, también un 82,7%.

Se desconocen los motivos por los que los que no asistieron no lo hicieron, ya que bien podría ser por no disponibilidad de los padres o tutores para acompañar a sus hijos, requisito imprescindible, bien porque han tomado la decisión de que estos no reciban la vacuna contra el COVID.

Todavía faltan por conocerse las cifras de ayer jueves, que está previsto que se hagan públicas hoy. En todo caso, para esta jornada vuelven a estar convocados otros 1.345 menores en el “vacunódromo” de Campolongo en Pontevedra y otros 465 en el de Vilagarcía.

Además, se continúa con la campaña de refuerzo con la tercera dosis de la vacuna a las personas de 50 a 59 años en el área: 1.700 convocados en la capital y otros 460 en O Salnés.

Cribado con PCR

Por otro lado, el Sergas recuerda que hasta el 8 de enero permanecerá abierto el punto de realización de test PCR gratuitos en el parking del Hospital Provincial, en horario de 15:30 a 18:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas. Hoy se volvieron a registrar largas colas de ciudadanos aguardando.