La Diputación entregará este jueves los títulos de graduación como técnicas y técnicos Ágora a un total de 124 personas en el acto de clausura de la Facultade Ágora en el Pazo da Cultura. Los diplomas de esta iniciativa pionera en España reconocerán la formación sobre la recuperación del espacio público. Se trata de la graduación de la primera promoción de personal especializado que permitirá a los concellos de la provincia llevar adelante proyectos de diseño que apuesten por la calidad urbana y “pongan a las personas en el centro”.

Serán “técnicas Ágora” la práctica totalidad de las personas que asistieron a todos y cada uno de los once seminarios formativos que se celebraron desde el mes de abril, se presentaron a examen y superaron las pruebas realizadas a principios de mes. El resto de las personas que asistieron al menos al 80% de los seminarios (más de 60) recibirán el certificado de participación. Cabe recordar que fueron más de doscientas personas las matriculadas, principalmente representantes políticos y técnicos de los concellos de la provincia, pero también personal técnico de otros puntos del Estado.

Según explica la Diputación, ambos reconocimientos, tanto el título como el certificado de asistencia, serán valorados por la institución provincial a la hora de presentarse a procesos selectivos propios, así como también a la hora de firmar proyectos de movilidad por parte de empresas externas.

Además, supondrán un plus de calidad personal y particular en los currículos, ya que acreditarán formación en el tratamiento de calidad de espacios públicos, una materia que a día de hoy no se aborda de manera específica en las escuelas de Arquitectura y Enfermería.

En la entrega participará el “padrino” de la Facultade, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, entre otros.