Tras ser elegido por el Gobierno de España y la Xunta para financiar su Plan de Sostenibilidad Turística con dos millones de euros a través de los fondos europeos Next Generation, el Concello de Pontevedra volverá a beneficiarse ahora de una nueva partida, en este caso de un millón de euros, para acometer el proyecto de restauración ambiental del Bien de Interés Cultural (BIC) que discurre por la orilla del Lérez, desde la zona de las Xunqueiras hasta As Aceñas, incluyendo la Illa das Esculturas. Esta intervención para renaturalizar y adaptar el contorno de los márgenes fluviales al cambio climático, impulsada por la Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, fue incluida por el Gobierno central dentro de una de las líneas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros (a propuesta de la Xunta y el Concello de Pontevedra) con la finalidad de priorizar las inversiones relacionadas con el Camiño de Santiago y de potenciar la importancia del Xacobeo en la imagen turística de Galicia y de España.

Se trata de una partida económica global de 22,7 millones que se destinará a la financiación de 12 proyectos sobre BIC en 17 concellos de la comunidad autónoma, centrados en la recuperación del patrimonio histórico para uso turístico y enmarcados en el ámbito de la mejora de la competitividad, al enriquecer las ofertas turísticas de los destinos y favorecer el conocimiento del patrimonio de forma sostenible y segura. La propuesta de Pontevedra, que fue presentada esta mañana por los concejales Iván Puentes y Yoya Blanco, se enmarca en el BIC que se localiza en las inmediaciones del río Lérez, en ámbito periurbano, desde la zona de las Xunqueiras y la Illa das Esculturas (hasta el puente de Os Tirantes), recorriendo ambas orillas del río, hasta la altura de la actual playa fluvial, el antiguo puente del ferrocarril y el contorno del monasterio de San Salvador de Lérez, también catalogado como BIC. A partir de ese punto, río arriba, el río y su contorno fluvial están considerados como una Zona de Especial Conservación que forma parte de la Red Natura 2000.

Según recordó el responsable de Desenvolvemento Sostible, "el BIC fue catalogado como tal en el año 1946 por el entonces Ministerio de Educación Nacional, teniendo la consideración de paisaje cultural" y se localiza en terrenos de titularidad pública, "parte de ellos pertenecientes al propio Concello de Pontevedra, siendo los restantes de Dominio Público Marítimo-Terrestre (Dirección Xeral de Costas) y de Dominio Público Hidráulico (Augas de Galicia), si bien el mantenimiento y gestión ordinaria de todo el espacio público es realizada de forma ordinaria por la administración municipal". Iván Puentes explicó que "el conjunto de actuaciones que se van a desarrollar en este BIC tienen como finalidad recuperar y poner en valor este paisaje cultural, incorporándolo como un reclamo turístico de primer orden para la ciudad y fortaleciendo la conectividad y movilidad entre el casco urbano, el contorno del monasterio de San Salvador de Lérez y el espacio natural de As Aceñas, así como el espacio Red Natura Río Lérez".

El proyecto diseñado por la Concellería de Desenvolvemento Sostible abarca tres objetivos principales: por una parte, la recuperación ambiental, renaturalización y adaptación de los márgenes del río Lérez al cambio climático, para lo que se rehabilitará el margen izquierdo del río, se creará un bosque de orilla y zonas de estancia con especies autóctonas, zonas de acceso al río -inexistentes a lo largo del recorrido-, eliminación del extremo Norte del embarcadero y mejora del régimen hidromorgológico. Por otra parte, se busca la recuperación ambiental y mejora de la accesibilidad en el entorno de As Aceñas y el paraje del monasterio de San Salvador con la realización de un estudio de la calidad visual del entorno para el diagnóstico de los principales impactos paisajísticos, ecorehabilitación del entorno de As Aceñas, mejora de la accesibilidad con la creación de una senda peatonal y creación de zonas de estancia. Por último, se pretende mejorar los equipamientos y servicios públicos del paisaje natural del BIC, con iluminación ornamental en los puentes del Lérez, mejorando la iluminación del conjunto del paraje natural del BIC, dotando de puntos de conexión wifi y recarga en el lugar de As Aceñas y recuperando un servicio recreativo de barcas tradicionales.

Iván Puentes matizó que el presupuesto global de la intervención asciende a un millón de euros, con la siguiente distribución: 600.000 euros a la renaturalización y adaptación al cambio climático de los márgenes del río Lérez, 295.000 a la recuperación ambiental y mejora de la accesibilidad del entorno de As Aceñas y el paraje del monasterio de San Salvador y 105.000 a la mejora de equipamientos y servicios públicos del paisaje natural del BIC.