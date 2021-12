Cruz Roja tiene un plan: empleo sin exclusión

Cruz Roja Pontevedra continúa esforzándose con su Plan de Empleo en lograr el mayor número de puestos de trabajo para las personas inscritas en esta iniciativa que lucha contra la exclusión laboral y social. Solamente este año 2021, la organización logró “colocar” a 301 de las 416 personas que participaron en el plan, es decir, logrando un 72% de inserción, con una gran mayoría de mujeres. Fueron 125 las empresas adheridas en las comarcas de Pontevedra y O Salnés.

El mérito es, destaca Cruz Roja, “del esfuerzo de los propios participantes y de las empresas que los acogen en prácticas, imparten formación o contactan con el equipo cuando necesitan contratar a algún nuevo trabajador”. “De esta manera, las empresas consiguen trabajadores cualificados que han demostrado sus capacidades, al tiempo que contratan a las personas que más lo necesitan”, afirma.

Carmen Abeigón, coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja, destaca que éste cuenta con el apoyo de las administraciones públicas a través de los programas operativos de empleo POEJ y POISES, financiados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Fondo Social Europeo.

Para informar sobre los resultados del plan, la sede de Cruz Roja en Pontevedra acogió ayer un acto al que asistieron tanto empresarios participantes como trabajadores, así como voluntarios de la organización.

“Lo importante es que gracias a los financiadores tenemos la posibilidad de atender a más de 400 personas que pertenecen a colectivos con dificultades para acceder al mercado de trabajo, como los jóvenes, los mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género o de familias monomarentales... La posibilidad que tenemos es de formarles y orientarles para que mejoren su empleabilidad y, como colofón, puedan encontrar un trabajo”, resume Carmen Abeigón, coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja.

Asimismo, destaca que “somos una fuente gratuita de reclutamiento para las empresas e incluso aquellas que llevan tiempo colaborando saben que conocemos los perfiles para cada situación y que la preselección es más corta, ya que conocemos a todos los candidatos”.

Cerca del 30% de los participantes en el plan reciben formación en capacitación profesional y el 90% en competencias transversales: entorno digital, prevención de riesgos, manipulación de alimentos, habilidades sociales...

“Hay personas que, a mayores, necesitan aprender un oficio, siendo el caso de la gente más joven e incluso en los mayores de 55 años que ya no pueden seguir en el que hacían hasta entonces”, añade.

Lo más habitual es que sea Cruz Roja la que llame a la puerta de la empresa explicándole el plan y tratar de implicarla en alguno de los proyectos.

“Hay situaciones en las que hemos hecho proyectos de formación y empleo exclusivamente para una empresa en cuestión, teniendo siempre en cuenta el volumen de contratación de la empresa”, explica Abeigón.

“Tenemos muy buena respuesta por parte de las empresas, siendo el sector servicios y el industrial los más frecuentes”, celebra.

Fernando Moreno: "Ahora soy yo quien lo recomienda"

Fernando Moreno, de 43 años, es uno de los beneficiarios del Plan de Empleo de Cruz Roja en Pontevedra, a través del cual estuvo el pasado verano trabajando en el área de lavandería del Hotel Galicia Palace.

Era parado de larga duración y tiene dos hijos, así que fue sin tener conocimientos previos de este tipo de trabajo y para aprovechar la oportunidad laboral. “Pensé que no iba a durar ni tres días, pero tenía una encargada que me enseñó muy bien y con ella aprendí mucho”, afirma satisfecho.

Conoció el plan de empleo a través de un amigo. “Fui un día y a los tres días ya me estaban llamando para trabajar”, celebra.

“Es más fácil encontrar trabajo a través de Cruz Roja que del Inem, en donde en dos años no me llamaron nunca, ni para cursos”, se lamenta.

Ahora es él quien recomienda a otras personas en su situación que recurran a la organización, “si lo que quieren es como yo, trabajar”. “Yo, sobre todo, quiero agradecer al Galicia Palace la oportunidad que me dieron, porque tengo mucha experiencia en otros sectores: construcción, pintura, mantenimiento... pero no tenía en lavandería, y me gustó”, resume.

El sentimiento de satisfacción es recíproco desde la empresa. La directora del hotel, Patricia Sierra, asegura que el Galicia Palace lleva varios años colaborando con Cruz Roja en esta área.

“Son personas que siempre se quedan muy agradecidas. Yo soy muy partidaria de que los trabajadores entren con una mínima formación para capacitarlos más desde dentro”, considera. “Para nosotros es esencial que el equipo esté unido y que la capacitación esté muy nivelada. No es importante la formación en estudios, sino la capacitación y que se trate de una persona polivalente. Fernando comenzó en la lavandería y después pasó a pisos”, añade.

La política del Hotel Galicia Palace es la de ampliar la plantilla en la época estival, momento en el cual acuden a Cruz Roja para poder aumentar el número de trabajadores.

“Siempre que hablo con Cruz Roja el proceso es muy sencillo y rápido. Te envían los CV de los que consideran que encajan, pero yo hago las entrevistas y decido”, informa.

“Cuando hablas con las personas que llegan a través de Cruz Roja siempre hay una parte sensible en sus vidas y con situaciones complicadas. Es por donde tenemos que intentar arreglar una parte de los que a mí me concierne del mundo”, concluye.