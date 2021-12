La Plataforma Eólicos no Morrazo Non, con la Mancomunidad de Montes en Mano Común do Morrazo, organizan una charla informativa sobre este asunto, en la que participará el director del Observatorio Eólico de Galicia, Xavier Simón. Será hoy a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Santomé de Marín. El título de la charla es “O impacto dos parques eólicos no rural galego” y se referirá a los que también se proyectan en la comarca.