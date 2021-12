El perfil del “ciberacosador” en Pontevedra durante la pandemia: Varón de entre 26 y 40 años

Los datos del Ministerio del Interior separados por sexo así lo demuestran. Los detenidos –ya no por un mal uso sino por cometer delitos contra la integridad de las personas a través de las TIC– el pasado año en Pontevedra fueron, en su abrumadora mayoría, varones.

Así, por ejemplo, de los 46 detenidos o investigados por amenazas o coacciones (a través de internet, redes sociales o servicios de mensajería en el móvil) fueron 40 varones, frente a tan solo seis mujeres en toda la provincia durante el pasado año. La mayor parte de ellos, son hombres de entre los 26 y 40 años. Este grupo de edad suma un total de 21 investigados, es decir, más de la mitad de los que podríamos llamar “ciberacosadores” en Pontevedra. Solo hubo 4 menores investigados (todos ellos también varones) y el resto de edades por encima de los 41 años suman 15 hombres y solo cinco mujeres.

Lo mismo ocurre cuando se trata de delitos contra el honor, con cinco varones frente a una mujer investigada (aunque con las edades más repartidas).

Delitos sexuales

Por último, se encuentran los delitos sexuales cometidos a través de internet, que dejan un total de 17 varones investigados frente a solo una fémina. En este caso, el tramo de edad con más implicados varía, dado que la mayoría, un total de 9, tenían entre 41 y 50 años.

Esto en cuanto al sexo de los acosadores, pero, ¿qué ocurre con las víctimas? Como ya se adelantaba, las mujeres son la mayoría. Más de 200 pontevedresas sufrieron el año pasado algún tipo de amenaza o acoso a través de las redes sociales. Aquí las cifras se igualan, dado que otros 180 varones también denunciaron este tipo de delitos. Sin embargo, entre los 18 y los 25 años la cifra de mujeres que padecieron estas situaciones vuelve a doblar al de hombres.

“Grooming”

Cuando se trata de amenazas y coacciones, la victimización entre los menores también tiene menos en cuenta en sexo, aunque el agresor siga siendo habitualmente un varón. Un total de 27 menores sufrieron amenazas y coacciones a través de las TIC, de los que 14 eran varones y 13 mujeres.

En el ámbito de la violencia sexual a través de las nuevas tecnologías, de nuevo la mujer es la principal víctima: De los casos de “grooming” detectados (12) solo dos de los menores contactados eran varones. Cabe recordar que el “grooming” es la utilización de las redes sociales para intentar ganar la confianza de un menor y así lograr que se involucre posteriormente en actividades de carácter sexual.

En cuanto a las víctimas de corrupción de menores y delitos de pornografía infantil a través de internet, las víctimas en Pontevedra también fueron 3 niñas frente a un niño.

La pandemia no se dejó notar en lo que respecta a la ciberdelincuencia y los datos ya revelan un aumento de los delitos cometidos utilizando las nuevas tecnologías de un 45% el pasado año en Pontevedra, gracias sobre todo a las estafas, que siguen representando 86% de toda la ciberdelincuencia que se registra en la provincia.

No obstante, estos delitos contra las personas también aumentaron un 25% el pasado año, concretamente los referidos a amenazas y coacciones a través de las nuevas tecnologías. En total hubo 377 hechos conocidos y se resolvieron 201, lo que indica una tasa bastante elevada de eficacia policial.

El número de delitos de carácter sexual subió muy ligeramente (de 37 a 38) casos y bajaron aquellos contra el honor (de 53 en 2019 a 36 el pasado ejercicio).

“Ciberdating”, o el control de la pareja a través de las TIC

Uno de los grandes problemas que relaciona violencia de género y las nuevas tecnologías es que en muchas ocasiones las propias víctimas no observan como una situación de violencia o acoso determinadas actitudes que sí lo son. Una de ellas puede ser el control de la pareja a través del teléfono móvil o las nuevas tecnologías.

El problema es mayor entre los más jóvenes. Las encuestas realizadas por el CIS arrojan datos alarmantes como que un tercio de los menores ve aceptable o inevitable que sus parejas controlen donde se encuentran en todo momento, con quienes se relacionan o con quien interactúan a través de las redes sociales.

Para evitar estas situaciones es recomendable no dejar a tu pareja que controle lo que haces y con quien te encuentras en cada momento y es bueno recordar que tampoco puede ocurrir a la inversa. No dar las contraseñas de redes sociales, o no permitirle bloquear o eliminar contactos en contra de la voluntad de la víctima son otros actos a los que hay prestar atención. En caso de coacción, insulto o amenaza para hacerlo hay que denunciar.