En Reina Victoria: coches no, pero karts sí

Los coches dejarán paso a los karts en la calle Reina Victoria de Pontevedra. Horas después de que una nueva protesta ciudadana pidiese reabrir esta calle al tráfico, como “vía de acercamiento al centro”, el Concello inició en este punto la instalación de una zona de ocio y de juego para las fiestas navideñas.

Los ciudadanos que se acerquen hasta Reina Victoria entre el viernes 17 de diciembre y el domingo 9 de enero, se podrán encontrar con una enorme pista de karts, dentro de las actividades del programa “Ponte Xogos”. En este plan se incluye una oferta de juegos, hinchables, exhibiciones y talleres de cocina creativa, maquillaje de fantasía, estampado de bolsas, chapas de Navidad, ciencia divertida, globoflexia, manualidades, decoración, cuentos de Navidad, dibujo, zumba, bailes de Tik Tok, paracaídas, relevos, collage o tatuajes, “así como, por supuesto, de elaboración de cartas para Papá Noel y los Reyes Magos”, según explicó la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco.

La pista de karts imposibilita, al menos de momento, la reclamación de vecinos y comerciantes de la zona, que piden que se recupere esta calle como vía de acceso al centro de la ciudad, entre otras cosas para reactivar el comercio local.

Convocados por la agrupación “Por Pontevedra Unión de Asociacións”, cientos de personas acudieron el pasado viernes a una manifestación en la que se pidió la reapertura de la calle y se calificó el cierre de la vía como “una medida arbitraria y unilateral”.

Pero el gobierno local ya anunció que Reina Victoria no volverá a abrir al tráfico y al menos de momento la carpa de juegos instalada ayer en la zona así lo demuestra.

Las actividades de Ponte Xogos en Reina Victoria darán comienzo el 17 de diciembre por la tarde, desarrollándose el resto de días en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, con excepción del 20 y el 21 de diciembre (días en los que el recinto permanecerá cerrado por la mañana), el 25 de diciembre y el 1 de enero (en los que no se celebrarán actividades) y el 5 y 6 de enero (no funcionarán en horario de tarde y de mañana, respectivamente). En lo que atañe a los talleres de cultura y deportes urbanos, tendrán lugar en Reina Victoria y en las instalaciones de la Urban Culture Factory entre los días 18 de diciembre y el 9 de enero (con excepción del 25 de diciembre, 1 de enero y las mañanas de los días 17, 20 y 21 de diciembre) y se centrarán en disciplinas en auge como el skateboarding, el surfskate, el baile urbano y el sup yoga. Están especialmente pensadas para jóvenes de entre 5 y 16 años.

Serán tres talleres diarios distintos de nivel iniciación para cada actividad, con un máximo de cinco asistentes por taller, incluyendo Iniciación al Skateboarding, “Quiero ser un Jedi”, Graffiti para niños, Iniciación al yoga para niños y Baile Urbano. “Quiero ser un Jedi” se desarrollarán en el interior de la carpa instalada ayer en Reina Victoria.

Partido Popular

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, anunció ayer que defenderá en el próximo pleno municipal una propuesta para que el Concello “reabra de manera inmediata la calle Reina Victoria”.

Los organizadores de la protesta del viernes ya han adelantado que seguirán concentrándose para reclamar poner fin a una “medida arbitraria y unilateral, una sinrazón”.

“Le pido al señor Lores que recapacite, que escuche, que cambie de opinión y que reabra de manera inmediatamente Reina Victoria”, ha subrayado el popular, que defiende que los pontevedreses en su mayoría han expresado “de manera clara” que están a favor de la reapertura. “Ha quedado claro que están a favor del modelo de ciudad, pero no apoyan este cierre caprichoso, ilógico y que no está sustentado en ningún estudio ni informe técnico”.

“Sigue siendo un sin sentido que esta calle permanezca cerrada y la sociedad lo ha visto y por ello se está manifestando multitudinariamente. Le pido a Lores que rectifique y reabra esta calle de manera urgente”, ha destacado el popular. Por ello, Domínguez defenderá en el próximo pleno municipal una moción con un solo punto: “la reapertura inmediata de Reina Victoria”, concluye el líder popular.