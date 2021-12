Ponte Caldelas, capital canina

Ponte Caldelas se convirtió este fin de semana en la capital del mundo canino al acoger la cuarta exposición Nacional e Internacional del Club Kennel España, en la que participan más de un centenar de perros. En la jornada de ayer, además, tuvo lugar una demostración de la Unidad Canina de la Brilat por la mañana y por la tarde se desarrolló el Monográfico Nacional de Bulldog Francés.

Los ganadores de los primeros concursos fueron el Siberian Husky “Dangerous Affaire Speigas” de Juan Ignacio Gomariz Rodríguez, de A Barqueira (Concello de Cerdido), en la categoría Best in show adulto. En Best in show Muy cachorro se impuso el bulldog inglés “Queen Bull Do Resgate”, de Diego Matías, de Vilanova de Arousa. En Best in show Joven, el ganador fue “Kiss de Villacharra”, de Víctor Camarzana, de Salamanca.

En la exhibición, que acoge desde ayer pruebas de nivel nacional e internacional, se pueden observar ejemplares únicos que son muy difíciles de encontrar en el país, como las razas Komondor, Piccolo Lebrel Italiano o Bulldog Americano. También hay canes más comunes, pero que destacan dentro de sus categorías, como Huskies, Yorkshires, Bulldog Boston, Bull Terrier Alaska y Tekkers.

Esta exhibición canina es una de las fechas más esperadas por los amantes de los perros de raza. En esta cuarta edición, organizada por el Concello de Ponte Caldelas, estarán en juego tres puntos para el KCE por clase (jóvenes, intermedia, abierta, campeones y veteranos) y dos puntos para el Campeonato del Club CEBF (especial y monográfica). Además, se disputa el Campeonato Mediterráneo y la prueba CEBF TAN, necesaria para la elección del mejor Bulldog Francés del año y para el campeonato del Club CEBF.

Hoy por la mañana tendrá lugar una concentración de vehículos clásicos en la plaza de España como actividad complementaria a la exhibición canina.