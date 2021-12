“Hubo muchos momentos durante veinte años para mejorar las cosas; ahora les pilló el toro”

El doctor José Antonio Varela Vaamonde, más conocido como Josito por sus compañeros y sus pacientes de hospitalización a domicilio, HADO, se ha jubilado después de cerca de 40 años de trayectoria laboral, desarrollada en su mayor parte entre Cirugía y Urgencias en el Hospital Provincial de Pontevedra y en la unidad de Montecelo, para la que pide el impulso necesario para “poder realizar toda la actividad que el área y sus pacientes precisan”.

– Se va con una carta de despedida a sus compañeros en la que pide al Sergas “una revisión a fondo para un cambio sustancial en su política de personal” que permita que la hospitalización a domicilio llegue a más personas y con un servicio de calidad. ¿Qué le ha llevado a hacer esta petición?

– Por esa sensación de estar siempre a mínimos, de necesitar más. En febrero de 2020, antes de la pandemia, ampliaron el equipo con un médico más y pasamos a ser tres, más seis enfermeros. Pero esta profesional en concreto tuvo una oportunidad laboral en Vigo y nunca se volvió a cubrir el puesto. Mantener la atención a seis recorridos diferentes es muy difícil porque los compañeros que son internistas tienen que entrar en las guardias de Medicina Interna.

– La falta de médicos es ya un problema generalizado en el área sanitaria, ¿de qué modo afecta en el caso de esta unidad a las visitas programadas a domicilio?

– Pues hace unos días, por ejemplo, hubo tres jornadas sin ningún médico en HADO. Las visitas las asume enfermería, con muy buena disposición recurriendo al 061 o poniéndose en contacto con el médico del centro de salud. Fue una situación difícil. Por eso a mí me gustaría que conste que hubo muchos momentos durante veinte años para mejorar las cosas. Entiendo que justo ahora es más complicado; hay el mismo problema en Primaria, en Urgencias del Hospital, en el servicio de Urología... Es algo que no depende solo de las gerencias, sino también de Santiago: hubo oportunidades de hacer un mejor manejo de los recursos humanos. Ahora les pilló el toro y no hay salida porque hay los médicos que hay.

"El agradecimiento de las familias nos ha mantenido a flote"

– En todo caso, es contradictoria esta política del Sergas, que siempre ha procurado promocionar la hospitalización a domicilio, asegurando que era el futuro.

– Sí, y eso que recibimos con muchísima frecuencia mensajes de agradecimiento de las familias. Sin embargo, tenemos que pasar por estos sinsabores y sufrir mucho. Yo tuve que coger la baja el pasado verano porque me vi totalmente desbordado. Muchos fines de semana me recorría con el coche la comarca para ver posibilidades de crecimiento y cómo hacerlo. Pontevedra y su área de influencia es muy dispersa y aún así llegamos a cubrir el 80 por ciento.

– Mucha implicación personal...

– Es un trabajo que nos exige mucho de organización y ha sido mucho más lo que hemos puesto de nuestra parte que lo que nos han puesto. Es una situación con la que al final revientas.

– ¿Qué siente cuando lee esas cartas de agradecimiento de las familias a las que ha atendido?

– Eso es lo que nos ha mantenido a flote este tiempo. El trabajo en sí mismo sanitario supone mucha implicación, pero también recibes tanto... es muy pleno en ese sentido. De ellos aprendes muchísimo, porque hay situaciones admirables. Es imposible no repetir en esto, a pesar de todo.

– Y ahora que usted se va, ¿cómo queda la unidad?

– Hubo la suerte, por lo menos, en el período pandémico que pudimos confirmar una interinidad. Además, la médica que me sustituyó durante mi baja también ha conseguido la interinidad. En principio se podría mantener la dotación de tres médicos en breve.

– Y los seis enfermeros...

– Sí. El tema de la enfermería también nos ha afectado mucho, porque han tenido contratos por horas, por días... porque una parte muy importante de nuestro trabajo y lo que las familias agradecen mucho es la continuidad de los mismos profesionales, ver la misma cara... Hay veces que para suplir los días libres o de baja de una persona mandaban a una enfermera diferente cada día. Esto ha sido una constante en los últimos años. Solo al principio, en esos primeros años, al ser un equipo fijo y cohesionado, nos permitió hacer todo lo que hicimos. Ese manejo de los recursos humanos ha sido terrible: en una ocasión nos mandaron a una enfermera sin carné de conducir.

“El perfil del paciente es una persona con movilidad muy afectada, crónicos, enfermos de cáncer... gente añosa”

– ¿Cuál es el perfil de los pacientes que hacen uso del servicio de hospitalización a domicilio?

– Normalmente, el especialista de referencia o el médico de cabecera son los que recomiendan la hospitalización a domicilio. Son personas cuya movilidad está muy afectada, lo que comúnmente llamamos pacientes “encamados”. Entonces el especialista quiere evitar ese traslado innecesario al hospital. Es el parámetro o filtro más utilizado.

– ¿Y las patologías más comunes?

– Pueden ser muchas, desde cáncer, pacientes crónicos con poca movilidad, cardiópatas muy limitados... Normalmente gente añosa, aunque en el caso del cáncer esto puede variar. Son personas que tendrían que recurrir al hospital sí o sí y con las que intentamos que si tienen que acudir diez veces en el año que sean tres.

– Pero a veces tendrán que ingresar en el hospital igualmente...

– Con los internistas nos compaginamos para que hagan ingresos de corta estancia, ya que no son enfermos que entren para ser estudiados, sino que tienen la patología que tienen y han tenido una descompensación. Si responden bien al tratamiento, se intenta reducir el ingreso hospitalario para que continúe en casa.

"La enfermería también nos afectó mucho, con contratos por horas y días"

“Quiero mantenerme activo de mente” – ¿De qué modo les afectó la pandemia del COVID a nivel asistencial? ¿Tuvieron que reducir visitas? – Se nos planteó la atención de pacientes COVID en sus casas, pero lo valoramos y siendo el equipo que éramos llegamos a la conclusión de que seguiríamos haciendo lo que habíamos hecho hasta entonces intensificando nuestro esfuerzo en sacar pacientes del hospital a través de altas precoces y conseguir liberar el mayor número de camas posible sin abandonar la atención de nuestros pacientes. Si en algún momento tuvo sentido la hospitalización a domicilio fue entonces. – La dispersión poblacional de la comarca hace posible también en cierto modo que el HADO funcione correctamente por cifras de enfermos, pero ¿es viable en grandes ciudades? – La hospitalización a domicilio es muy variopinta. En Santander, por ejemplo, la unidad del Hospital Valdecilla, que fue de las primeras de España, tiene un servicio que funciona 24 horas. Hacen prácticamente de todo, llevando mucha actividad hospitalaria a casa y realizando incluso transfusiones o tratamientos de oncología. En nuestro caso no tendría sentido por esa dispersión. Allí, lógicamente, los recursos humanos no tienen nada que ver. – Tras este ritmo que ha llevado, ¿qué va a hacer ahora, ya jubilado? – Siempre fui una persona muy abierta a actividades. Tengo una casa en O Grove y estaré básicamente allí. Intelectualmente, siempre he sido activo. Me gustaría asistir a cursos, de hecho ya contacté con la UNED. La cultura en general me gusta por influencia de familia, me apetece mantenerme intelectualmente activo. Afortunadamente, la oferta en Pontevedra es grande y podré ir a todo aquello a lo que hasta ahora no podía por falta de tiempo.