Hubo un tiempo lejano en que la mejor forma de señalar con exactitud una dirección en esta ciudad, no era dando el nombre de la calle, sino el apellido de la persona que había construido la casa allí: la casa de Becerra, la casa de Boullosa, la casa de Corbal, la casa de Muiños, la casa de…. Así de pequeña y entrañable resultaba Pontevedra de aquella.

Si la casa de Viaño fue la primera referencia del almacén de vinos de La Navarra en la calle Princesa, otro tanto ocurrió con la casa de Pedrosa respecto al ultramarinos-taberna El Cisne en la calle Real, cuya intrahistoria ocupó esta página la semana pasada. Sin embargo, antes que El Cisne, esta casa que ahora se encuentra en fase de rehabilitación, albergó desde el último tercio del siglo XIX el café, la confitería y el ultramarinos de Germán Pedrosa González, su mujer y sus hijos, y después la confitería de su sucesor, Aurelio Marzoa.

Situada frente a la fuente de los Tornos, la casa de Pedrosa fue nada menos que durante más de un siglo el lugar por excelencia en donde comprar los productos más exquisitos y las bebidas más apreciadas por los pontevedreses, merced a esos negocios sucesivos que ocuparon su planta baja.

Germán Pedrosa instaló allí, en el número 22 (luego 21) de la calle Real, la más concurrida entonces, camino del mercado, su café-confitería en la década de 1880. Luego renunció al café en favor de un ultramarinos, y en la década siguiente sumó una sucursal de ambos establecimientos en la plaza de la Peregrina, esquina con la Oliva, donde hoy está la joyería Suárez.

La Compañía Colonial, introductora en España de la fabricación de chocolate a vapor, confió a Pedrosa la comercialización en Pontevedra de sus especialidades galardonadas en las grandes exposiciones de París, Viena y Filadelfia: cafés, tés, bombones y napolitanas. Esta fue su primera gran exclusiva, a la que enseguida sumó los deliciosos chocolates de los RRPP Benedictinos en sus tres especialidades de vainilla, con y sin canela.

Auténtica sorpresa causa desde la perspectiva actual, el enorme surtido de productos navideños de primera calidad, que ya ofrecía entonces con denominación de origen pionera.

Polvorones de Andalucía, mazapán de Toledo, mantecados de Astorga, batatas de Málaga, peladillas de Alcoy, boleardos de Tui, queso de Roquefort, salchichón de Lyon, chocolates y bombones de licor y menta, además de un gran surtido de dulces finos y frutas escarchadas.

Con todo eso y más, un asombro todavía mayor produce hoy el centenar largo de licores de todas clases y procedencias, que el ultramarinos anunciaba con cierta ostentación: ron de Jamaica, curaçao de Holanda, lágrima de Polonia, Aguardiente de Ojén, Anisete de Burdeos, manzanilla de los Alpes, vino de Oporto…. Varios tipos de champán, coñacs, ginebras, anises y cremas; Pedro Ximénez y Málaga Virgen, moscatel, amontillado, manzanilla, amén de “otros muchos productos de estos ramos, que sería prolijo enumerar”.

Con esa coletilla terminaba, año tras año, su publicidad navideña, donde nunca faltaba la referencia al sorteo de tres lotes repletos de deliciosos artículos. Cada cliente recibía un boleto por el gasto de cinco reales, que luego pasó a un número por cada peseta de compra. Aquella rifa se convirtió en un clásico, marca de la casa Pedrosa, durante el medio siglo siguiente, como si del premio Gordo en dulcería a nivel local se tratara.

La Revista Popular publicó en 1896 un popurrí versificado sobre los comercios más renombrados y dedicó a Pedrosa este simpático pareado: “En esta confitería / hallarás, lector, de todo/ y a la que aquí compra dulces /le sale enseguida novio”.

Personaje muy implicado en el ámbito social, Germán Pedrosa participó en la fundación de la Sociedad Protectora del Obrero, donde ocupó el cargo de tesorero en la primera junta que presidió Rogelio Lois. Más tarde entró como vocal en la naciente Cámara de Comercio, Industria y Navegación, con Ángel Limeses Castro al frente.

Por méritos más que demostrados, fue el confitero más reconocido de su tiempo en la Pontevedra de fin de siglo que, fatalmente, él no llegó a disfrutar porque murió a mediados de diciembre de 1899 tras una larga enfermedad.

Los nombres comerciales de Viuda de Germán Pedrosa e Hijos de Germán Pedrosa, alimentaron el recuerdo del fundador de la saga durante otros veinte años, manteniendo siempre e incluso ampliando su magnífica oferta navideña.

Ciruelas de Burdeos, huevos moles de Aveiro, dátiles de Marsella, jamoncito de Hamburgo, Mortadela de Bolonia, piña de América, melindres de Yepes, mazapán de Cádiz, higos de Fraga, orejones de Málaga, butifarra de Cataluña, mermelada de Trevijano…. Amplios surtidos de quesos y embutidos, así como latas de vieiras, ostras, langosta, salmón, merluza, bonito, conejo, perdiz, conejo…. Y además de los licores y vinos ya reseñados anteriormente, añadieron las mejores marcas de champán francés: Cordón Rouge, Viuda de Clicquot, Moët Chandón, Don Pérignon, Piper, Gradiateur, etc.

A mediados de 1921, el hijo mayor de ambos, Germán Pedrosa Paz, llegó a un acuerdo con Aurelio Marzoa Maceiras, quien se hizo cargo de la pastelería en la calle Real, en tanto que él siguió con el ultramarinos en la Oliva. Cada uno por su lado, honraron el nombre de Pedrosa, aquel como hijo y este como sucesor, respectivamente.

La confitería de Marzoa mantuvo desde entonces una dura competencia con dulces a 10 y 25 céntimos la unidad, frente a Manuel Losada, Bernardo Ureta, Juan Antonio Prieto y Santiago Guerra. Además, Marzoa regaló cromos con las compras de pasteles para completar el álbum de Las Bellezas de Galicia. También dispuso, aunque por poco tiempo, del juego del Straperlo, una ruleta electrónica de trece números que fue un fiasco total.

Esa pugna enconada entre las cinco confiterías se mantuvo en buena lid hasta el inicio de la Guerra Civil, cada una con su clientela fiel.

Finalizada la contienda, una tablajería ocupó desde finales de 1939 el bajo de la casa de Pedrosa, con venta de carnes a buenos precios. Pero estuvo allí poco tiempo, porque en 1941 se instaló el ultramarinos-taberna El Cisne.

De modo que, de aquellas primeras exquisiteces de finales del siglo XIX, vinieron 70 u 80 años después esas otras tan parecidas, quizá servidas por los herederos de los proveedores originales.

La familia Muntaner-Pedrosa vivió en el piso de arriba y Andrés, el hijo mayor, que entraba y salía del ultramarinos como Perico por su casa, mantiene muy frescos unos recuerdos inolvidables que enriquecieron estas dos crónicas. Finalmente, la casa de Pedrosa dejó de serlo en la década de 1960, cuando Tere Pedrosa, tercera generación, se deshizo de la propiedad. No obstante, su huella permanece indeleble frente a la fuente de los Tornos.

El salto de la realeza al republicanismo

Germán Pedrosa González tuvo a gala destacar siempre en todos sus anuncios desde 1883 la condición de proveedor de la Real Casa y no fue para menos. El iniciador de la saga de los Pedrosa quizá ganó semejante prerrogativa un año antes, al obtener un diploma de honor por la maestría demostrada como confitero en el Certamen de Artes y Oficios que tuvo lugar durante las Fiestas de la Peregrina. A título de curiosidad, las otras distinciones máximas recayeron en el dentista Prudencio Canitrot, el herrero Antonio Dobarro y el escayolista Narciso Meléndez. El característico escudo coronado de España ocupó habitualmente el lugar central en la parte superior de la publicidad navideña de su confitería y ultramarinos, que luego detallaba, una a una, las viandas disponibles y los licores importados aquel año. Su simple lectura actuaba de resorte sobre el estómago más alicaído cual activo reconstituyente que, de inmediato, abría las ganas de comer y beber al espíritu más desfallecido. Pocos y selectos fueron quienes a lo largo del tiempo gozaron del título de proveedor de la Real Casa; sobre todo, los comerciantes que tenían sus negocios tan lejos de la Villa y Corte, como en el caso de Germán Pedrosa. Tras su fallecimiento, la viuda de Pedrosa se puso al frente del negocio familiar. Pero ni ella, ni luego sus hijos, mantuvieron tal condición que, por otra parte, desapareció para siempre con la caída de la Monarquía de Alfonso XIII. Aurelio Marzoa Maceiras, sucesor de Pedrosa, seguramente tampoco habría mostrado el menor interés por incorporar a su confitería aquel título señero, dada su condición de ferviente republicano. Como integrante de la candidatura encabezada por Bibiano Fernández Osorio-Tafall, fue el cuarto nombre más votado en las elecciones municipales de 1931, por detrás del propio Tafall, Arturo Rey y Marcelino Candendo. De modo que la confitería aportó su cuota de popularidad al propietario. Por delegación del alcalde, presidió la comisión de fiestas de la Peregrina, una responsabilidad que mantuvo luego durante varios años. Igualmente ocupó la presidencia de la Unión Republicana a finales de 1934. Aurelio Marzoa sobrevivió a la Guerra Civil, pero no se libró del temido expediente de responsabilidad civil por parte de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes. Con semejante historial republicano, no salió tan mal parado como otros muchos, puesto que su caso se cerró con una sanción económica que saldó religiosamente en 1940.