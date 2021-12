Las pontevedresas tienen hijos cada vez con más edad: el 55% es madre a partir de los 34 años

Así se pone de manifiesto en su estudio divulgado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los movimientos naturales de la población, asociada a una comparación por edades. El informe confirma lo que ya se había adelantado hace unas semana: la conjunción del declive demográfico y el descenso de la natalidad que atenaza desde hace años a Galicia en general y a la comarca de Pontevedra en particular, más las dramáticas consecuencias del COVID en la población, convirtieron a 2020 en un año “negro” para el censo comarcal. Por primera vez desde que existen registros, el número de fallecimientos en el territorio conformado por los 14 municipios de Pontevedra y su entorno, es prácticamente el doble de la cifra de nacimientos. El INE certificó ayer un total de 787 defunciones en todo el año en la capital (casi 66 al mes), la cifra más alta desde que existen registros, mientras que el número de nacimientos fue de 529 (44 mensuales), el segundo peor balance de la década, solo por detrás de 2019, con 505. Esto supone un crecimiento vegetativo (la diferencia entre partos y muertos) de -258, el más negativo nunca visto en Pontevedra.

Y no solo hay cada vez menos partos, sino que las pontevedresas prefieren dejar la maternidad para más tarde. Según el INE, en 2020 solo 26 nacimientos (menos del 5%) correspondieron a mujeres de menos de 26 años y más de la mitad de los partos fueron protagonizados por mujeres de más de 34 años. En concreto, con esa edad dieron a luz el pasado año 37 mujeres. Entre 36 y 39 fueron 164; entre 40 y 45 años, hubo 87 partos y cinco mujeres tenían más de 46 años. En total, 293 nacimientos de los 529 totales, el 55% del total.

En cuanto a las defunciones, el estudio del INE ofrece un curioso análisis por edades, pero también por estado civil e incluso por profesiones. De las 787 defunciones, 343 correspondió a viudos (247 mujeres y solo 96 hombres), mientras que 301 estaban casados (en este caso la relación es la contraria 205 hombres y 96 mujeres). Algo menos de medio centenar de pontevedreses fallecieron el pasado año estando separados o divorciados y otro centenar estaba soltero.

Según este balance, el número de fallecimientos en toda la comarca llegó a 1.968, una cifra nunca antes alcanzada en todo un año. Por su parte, la cantidad de nacimientos fue de solo 1.046, también la más baja en años. Esta conjunción de circunstancias provoca que el crecimiento vegetativo (la diferencia entre partos y muertes) de la comarca en 2020 sea peor que nunca. Es negativo en todos los casos.

En el caso solo de la capital, en cuanto a las edades, obviamente, cuanto más alta, más fallecimientos, con 8 muertes de personas de más de cien años, otros tres menores de cinco años y solo uno entre los 10 y los 20 años . El resto de defunciones, en franjas de diez años es el siguiente: veinteañeros, 4; treintañeros, 9; de 40 a 50 años, 20; de 50 a 60, un total de 47; sexagenarios, 88; septuagenarios, 139; octogenarios, 259, y entre 90 y 100 años, 208.

La mitad de los contrayentes son “cuarentones”

Durante buena parte de 2020, las celebraciones estuvieron muy limitadas debido a las restricciones y confinamientos. Esto provocó que muchas parejas aplazaran sus matrimonios a la espera de tiempos mejores (que no acaban de llegar). De este modo, el pasado año concluyó con un número de bodas ínfimo en la ciudad: apenas 159, casi la mitad menos que en el ejercicio anterior (273) y muy lejos de los 322 de 2012, por ejemplo.

Pero no solo hay menos enlaces, sino que también se espera más para certificar el matrimonio, ya que crece el número de parejas que convive sin pasar por el altar (o el juzgado). Así, de las 159 bodas confirmadas por el INE en 2020, solo quince correspondientes a personas entre 20 y 29 años, y otras 63 estaban protagonizadas por pontevedreses entre 30 y 39 años. Por tanto, algo más de la mitad de los enlaces corresponde a “cuarentones”. De 40 a 49 años hubo 38 bodas, otras 32 entre 50 y 59 años y once enlaces estaban protagonizados por sexagenarios o de más edad. Eso sí, los que ya pasaron por el altar no suelen repetir: 120 hombres y 116 mujeres que se casaron el pasado año estaban solteros y solo 39 varones y 42 mujeres eran separados o viudos.