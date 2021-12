Unha total transformación urbana, unha aposta pola mobilidade, unha efervescencia cultural que contribúe decisivamente a transformar a cidade, unha folla de ruta da administración local e un sector creativo que xera perto de 2.200 postos de traballo. Pontevedra exhibiu onte o seu músculo cultural no debate convocado polo Club FARO e, en paralelo, apuntou aos retos de futuro, como incorporar as potencialidades das novas xeracións, crear novas sinerxias e oportunidades de emprego e chegar a todos os públicos.

O director do Museo e anfitrión, Xosé Manuel Rey, abriu o turno de intervencións do encontro “A cultura na reformulación das cidades”, no que exerceu de moderadora a xornalista do diario decano Ana López e no que tamén participaron Pedro Figueroa, director do Grupo de Investigación Crea G4+, e Carme Fouces, concelleira de Cultura de Pontevedra.

Con eles, déronse cita entre o público no Edificio Castelao voceiros de distintas institucións ligadas á cultura como a Universidade de Vigo e a Fundación Filgueira, representada polo seu presidente, Fernando Filgueira. Tamén colectivos de recente creación e que se propoñen trasladar a oferta da cidade a distintos públicos, como De vella a bella, pensado para os maiores de 60, encabezado pola profesora Ana Santos; especialistas coma o economista Xulio Pardellas, ou cargos públicos, á cabeza o vicepresidente da Deputación, César Mosquera.

Os relatores abordaron dende distintas posicións a forte aposta cultural da cidade, que Pedro Figueroa estimou nunha inversión anual de 15 millóns se se engaden ás administracións (só o Concello e a Deputación suman máis de 10 millóns adicados a orzamentos culturais) as fundacions e empresas privadas.

Son programacións por momentos inabarcábeis, como subliñaron os relatores e tamén participantes do público, que demandaron ás administracións un esforzo conxunto por facer chegar este amplo abano de actividades aos públicos destinatarios.

Carme Fouces incidiu en que o bo momento cultural da cidade (con 80 empresas no sector que facturan perto de 157 millóns) “é froito dun plan” baseado en partir da realidade, “creer nas nosas formas”, potenciar a autestima, crer no futuro e “facer do Concello una catalizador de sinerxias”, ademáis de promover a participación social.

Hoxe Pontevedra podería, como lembrou a concelleira de Cultura, “sentar á metade da súa poboacion simultáneamente en butacas para asistir a espectáculos”. Amais, programa “máis de 300 actividades con asociacións e grupos socioculturais”. Este traballo desenvolveuse “da man da efervescencia cultural”, lembrou, e de transformación da cidade.

Rei incidiu en que os museos teñen mudado “a súa visión e misión”, pasando de contenedores para “musas a ágoras participativos” , fortemente imbricados na súa realidade, unha tipoloxía de “museo social” á que avanzan as principais institucións do mundo

César Mosquera afondou no turno de preguntas en que se tomaron decisións estratéxicas como estender as sedes culturais nunha rede capilar para que “a actividade chegue a todos os centros e barrios”, ou manter a centralidade do Museo. Tamén incidiu en que algunhas liñas de traballo como os continentes culturais de gran potencia “poden ser contraproducentes”, xerar distorsións na conformación urbana e seren finalmente “lumes fatuos que venden moito pero que non son o modelo polo que apostamos”.

O orzamento do Museo medrará no 2022 ata os 7,7 millóns de euros

O de Pontevedra é o segundo museo de Galicia, tras Gaiás, en orzamento cultural, 6 millóns que medrarán ata os 7,7 o vindeiro ano, segundo as cifras que avanzou Xosé Manuel Rey. Subliñou que os museos son “elementos capitais” no fortalecemento das cidades e que teñen mudado “a súa visión e misión”, pasando de contenedores para “musas a ágoras participativos” , fortemente imbricados na súa realidade, unha tipoloxía de “museo social” á que avanzan nestes momentos as principais institucións do mundo. Para elo introducen cambios “centrados nas persoas”, matizou Rey, co horizonte de seren “máis inclusivos e diversos”, representando a pluralidade social e “incorporando puntos de vista diferentes” . Queren ser tamén xeradores de “vinculos e afectos,” capaces de “crear e seren transformadores”.