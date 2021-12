O Edificio Castelao do Museo acollerá esta tarde o debate do Club FARO “A cultura na reformulación das cidades”, no que participarán Xosé Manuel Rey, director do Museo de Pontevedra, Pedro Figueroa, director do grupo de investigación Crea G4+ Desenvolvemento estratéxico da Universidade de Vigo, e a concelleira de Cultura de Pontevedra, Carmen Fouces. Exercerá de moderadora a xornalista do diario decano Ana López.

O encontro principará ás 20 horas e será unha oportunidade para falar dun sector que só na cidade de Pontevedra conta con 80 empresas en activo que facturan 156,9 millóns de euros. Despois do conxunto das administracións, é o que máis emprego xenera: 765 traballadores por conta allea e 1.410 por conta propia (autónomos). Só na cidade de Pontevedra o sector conta con 80 empresas en activo que facturan 156,9 millóns de euros No debate farase fincapé na importancia de programar a pequena escala e non só a través de grandes eventos para apostar pola dinamización social. Tamén se abordará a importancia de que os espazos culturais funcionen como elementos de cohesión e que as infraestruras culturais sexan a punta do iceberg das infraestruras sociais e da recuperación de espacios urbanos. O Museo presentarse como acolledor de actividades e lugar no que a interación coa cidadanía é fundamental, e tamén se analisará o traballo de planificación cultural do Concello de Pontevedra e se divulgará o estudio sobre a incidencia do sector cultural na economía da Boa Vila.