Con las navidades aún pendientes de comenzar y con siete meses de previsión, la Concellería de Festexos de Poio ya trabaja en la programación para el año 2022 de uno de sus eventos de referencia, el “Verán de Poio”, que se desarrollará desde el 22 de junio, con el inicio de las fiestas de San Xoán, hasta finales de septiembre. Durante los meses de la temporada de verano habrá un gran número de iniciativas, actuaciones, conciertos y actividades de ocio para personas de todas las edades, manteniendo el espíritu de ediciones anteriores y adaptándose en todo momento a la situación sanitaria.

El programa comenzará con las fiestas patronales de Poio, del 22 al 26 de junio. El edil de Festexos, Xosé Luís Martínez Blanco, adelante que el municipio contará con la actuación de “de orquestras e grupos de renome, referentes no noso país”. Posteriormente, en julio, el centro de atención recaerá en la parroquia de San Salvador. Los días 8 y 9 volverán los Sons de Ánkar, un ciclo de conciertos musicales que se encuentra en su tercera edición. “É unha cita que estreamos en 2020, xa en tempo de pandemia, e funcionou realmente ben tanto este ano como o anterior, dice el concejal. Además de otra actuación, aún por concretar, el 24 de julio la Concellería de Festexos también apuesta por promover una nueva edición del Festival Chalaniña.

En agosto, Xosé Luís Martínez anunció que ““teremos a semana grande da programación entre os días 23 e 28”. En estas fechas, además de la Festa do Mar (que, por segundo año consecutivo, contará con iniciativas tanto en la parroquia de Combarro como en Raxó), también habrá conciertos de música en lugares como Samieira, además de las parroquias mencionadas anteriormente. Como despedida, la Festa da Ameixa de Campelo regresará en septiembre, mientras que entre el 22 y el 24 de esa mes será el Fin de Festa do Verán en A Seca. Martínez no descarta introducir “máis novedades” en el programa.