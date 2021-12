Europa apuntala el proyecto turístico de futuro elaborado por el Concello de Sanxenxo, que ya ha recibido la primera confirmación de la llegada de fondos europeos Next Generation a su Plan de Sostenibilidad Turística, un proyecto para el que recibirá una subvención de dos millones de euros, repartidos en tres anualidades y que se destinarán en buena parte (1,3 millones) a completar la rehabilitación del Pazo de Quintáns. Así, con ese fin, Sanxenxo recibirá en 2022, 780.000 euros; en 2023, 525.000 euros y en 2024, 82.000 euros.

El objetivo del gobierno local es convertir el histórico inmueble de Noalla y su entorno en “un nuevo polo turístico que permita diversificar la oferta y poner en valor el patrimonio del municipio”. El proyecto consta de cuatro ejes de actuación: Creación del Centro de la Cultura gastronómica Rías Baixas, mejora del entorno, dotación digital y sistemas ecoeficientes.

Ese plan gastronómico se diseña “con un carácter multidisciplinar con fuerte calado cultural, pero también experiencial basado en los valores del territorio en la gastronomía local y su interrelación con el territorio. La actuación prevé la dotación de contenidos museográficos, así como de suministros y mobiliario. Por lo tanto, se convertirá en un escaparate que muestre y difunda la cultura y patrimonio asociados con espacios de descubrimiento, degustación y de encuentro”, apunta el Concello, que también mejorará el entorno “mediante la recuperación medioambiental de los jardines exteriores y las huertas tradicionales”.

La actuación incluye un programa de recuperación de plantas tradicionales sin elevar el gasto de agua. También se desarrollarán tareas de conservación y recuperación de especies, además se investigarán métodos de cultivo regenerativos del suelo. “La regeneración del suelo contribuirá a la captación de CO2 y a la mitigación del cambio climático”, añade el Concello, que completa su propuesta con “la creación de un invernadero experiencial para la celebración de eventos con una agenda de eventos gastroculturales que pongan en valor la riqueza ecosistémica y gastronómica del territorio. También se contempla el acondicionamiento de un estacionamiento exterior que mejorará el control de flujos en el entorno del Pazo de Quintáns”.

La actuación incluye la “dotación ecoeficiente” del Pazo con sistemas de iluminación LED, y sensores de movimiento que minimicen el consumo energético, así como la instalación de tecnología que regule el caudal de agua en los aseos. Otro de los ámbitos de actuación será la seguridad de las conexiones eléctricas para evitar incendios que puedan afectar el BIC.

El proyecto incluye experiencias inmersivas “para potenciar los principales atractivos del territorio: la arquitectura palaciega, su entorno natural y la gastronomía local, esta última asociada a los recursos ecosistémicos. Será un espacio de disfrute cultural y gastronómico donde el visitante podrá interactuar con los productos locales a través de las herramientas museográficas digitales que ayudarán al visitante a conocer los productos principales de la gastronomía local y su significación con el entorno”.

Senda marítima y la mejora de A Telleira

Restaurar el paisaje entre A Fianteira y Os Pasales es el objetivo de otro de los proyectos incluidos en los fondos Next Generation. La actuación consiste en la creación de un plan de saneamiento integral que busca “mejorar la calidad ambiental, eliminar vertidos descontrolados y dar lugar a una senda verde que permita disfrutar de la fauna y flora”, según el Concello. La senda tendrá una distancia aproximada de 2’5 kilómetros y comunicará A Fianteira y As Telleiras con el área recreativa Os Pasales . Discurrirá por caminos acondicionados y dotados de equipamientos para uso turístico: miradores y elementos experienciales. La partida reservada en los fondos para esta actuación asciende a 110.000 euros. Dentro del entorno de la ría de Arousa se incluye el acondicionamiento de acceso y mejora paisajística de A Telleira, la dotación ecoeficiente del Centro de Interpretación y la museografía del espacio con una partida total de 457.000 euros que se dividirán en tres anualidades de los fondos Next Generation. Así, se llevarán a cabo medidas de restauración paisajística y gestión del uso público del entorno natural. Como medida específica se propone el acondicionamiento de un parking disuasorio y la eliminación de residuos. El Concello pretende “desestacionalizar la demanda con actividades vinculadas al turismo activo y el birdwatching. La museografía digital del Centro interpretación A Telleira incluye la digitalización de recursos turísticos vinculados al sistema intermareal Umia-O Grove para la creación de experiencias inmersivas y envolventes: Realidad virtual, cámaras inmersivas, audiovisuales, juegos interactivos digitales para la interpretación del ecosistema intermareal y su conservación.