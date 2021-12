A cultura como ferramenta dinamizadora das cidades será o asunto a debatir nun acto organizado polo Club Faro, que se celebrará o vindeiro 9 de decembro, ás 20 horas, no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra. Participarán nesta charla o director do Museo de Pontevedra, Xosé Manuel Rey; o director do grupo de investigación Crea G4+ Desenvolvemento estratéxico da Universidade de Vigo, Pedro Figueroa; e a concelleira de Cultura en Pontevedra, Carmen Fouces.

O fundamento desta actividade, que conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra é o feito de que as cidades están a mudar e un dos factores chave nesa evolución é a cultura, que ten adquirido un papel dinamizador do entorno urbano e actúa como axente activa na reformulación do espazo público. Neste novo Club Faro, que contará con representantes dos dous principais centros culturais da cidade, falarase da importancia de programar a pequena escala e non só a través de grandes eventos para apostar pola dinamización social. Porase sobre a mesa a importancia de que os espazos culturais funcionen como elementos de cohesión Os relatores explican que porase sobre a mesa a importancia de que os espazos culturais da cidade funcionen como elementos de cohesión e que as infraestruturas culturais sexan a punta de lanza das infraestruturas sociais e da recuperación de espazos urbanos. Así, o Museo de Pontevedra presentarase como un espazo acolledor de actividades culturais e lugar no que a interacción coa cidadanía é fundamental. Quere converterse nun espazo relevante para a vida diaria da poboación, grazas ao seu novo plan director e á súa planificación de infraestruturas. Por iso a medio prazo ten previsto incorporar novos e remozados inmobles que se encherán de contidos atractivos. Por outra banda, tamén se abordará o traballo de planificación cultural do Concello de Pontevedra e divulgarase un estudo sobre a incidencia do sector cultural na economía pontevedresa, realizado polo profesor universitario da Universidade de Vigo, Pedro Figueroa. Este analiza tanto a situación da capital provincial como da súa contorna máis próxima, e os datos que achega son que hai un total de 80 empresas dedicadas ao sector cultural que facturan en conxunto 156,9 millóns de euros e empregan a 765 persoas. Este estudo revela que deixando fóra os postos de traballo no sector público, a cultura é o ámbito que máis emprego xera na cidade de Pontevedra e na súa área de influencia. Un sector “que na cidade e na súa área xera máis emprego que a restauración ou a construción”, segundo salientou Pedro Figueroa, director deste grupo de investigación, ao presentar o informe. Trátase dun documento que permite pór de relevo “a importancia dun sector transversal”, que máis aló do seu “impacto económico e no emprego”, contribúe tamén “a conformación da personalidade dunha cidade”, engadiu Figueroa. O informe reflicte ademais a “evolución positiva” que o sector experimentou entre 2013 e 2019, tanto no municipio de Pontevedra como na súa contorna.