La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, criticó ayer la campaña institucional emprendida por el PP para reclamar que Ence y los terrenos que ocupa se adscriban al Puerto de Marín. El colectivo ecologista sostiene que esta campaña “pretende una ilegalidad” y se centra en la última iniciativa de la senadora Pilar Rojo para preguntar al Gobierno si está dispuesto a aceptar esa vías para mantener la fábrica en Lourizán.

Al respecto, Defensa da Ría reprocha al PP que esgrima un informe del Consello Consultivo de Galicia supuestamente favorable a esa adscripción, cuando “en realidad ese Consello no emitió ningún informe” sobre la fábrica, sino sobre los terrenos que ocupa.

A juicio de la asociación, “para adscribir esos terrenos al Puerto tendría que producirse previamente la salida de Ence de ellos, ya que una empresa de esas características, con la ley en la mano, no tiene cabida en terrenos portuarios”. También lamenta APDR que “se eleve a la categoría de compromiso un gesto de la ministra para la Transición Ecológica que no responde más que a una elemental norma de educación cuando el presidente de la Xunta le entregó el informe: como no puede ser de otra manera, dijo que lo iba a leer, sin más”.