A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, asiste hoxe o acto no Teatro Principal, ás 12.00 horas, para conmemorar o 90 aniversario da fundación do Partido Galeguista en 1931. Pontevedra é a sede desta celebración porque a formación impulsada por Castelao ou Bóveda deu os seus primeiros pasos no Hotel Madrid.