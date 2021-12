Largas colas en el primer día de pruebas PCR con el COVID desbocado en el área

Cientos de pontevedreses hicieron cola ayer ante el laboratorio de PCR del Hospital Provincial, en el primer día en el que sin cita previa pueden realizarse pruebas preventivas y en una jornada en la que la pandemia volvía a estar desbocada en el área sanitaria Pontevedra- O Salnés. Los participantes apuntaron a un número múltiple de motivaciones, desde los brotes escolares a intervenciones próximas o viajes cercanos.

El área sanitaria habilitó un circuito de acceso, repleto desde el primer momento en el que arrancaron las pruebas. Por momentos, las colas dieron la vuelta a la valla del Hospital Provincial, ante la que se sucedían familias con niños, parejas, ancianos y en general un amplio abanico de pontevedreses concienciados con la importancia de la prevención.

“En el colegio del niño hubo un brote”, explica Andrea, a la que acompañan un escolar y un bebé, “ y venimos a salir de dudas”. Como los demás en la cola, acumula una hora de espera, un tiempo razonable si se tiene en cuenta los cientos de vecinos que se agolparon ante las instalaciones.

Están ubicadas en la calle Loureiro Crespo y funcionan de 15.30 a 18 y de 18.30 a 20.30 horas. Un equipo extractor, que en las últimas horas se ha visto reforzado, encabezó las pruebas, en las que tomó parte un amplísimo abanico de vecinos de la comarca.

Se habilitó un circuito de acceso, repleto desde el primer momento en el que arrancaron las pruebas. Por momentos, las colas dieron la vuelta a la valla del Hospital, ante la que se sucedían familias con niños, parejas, ancianos...

“Nunca me hecho una PCR”, señala Toni, unos de los participantes en la cola que nunca se había realizado una prueba preventiva. No pretende salir de viaje o acudir a cenas, simplemente “quiero garantizar que estoy bien. Yo no sé los que se van de viaje o los que se quedan pero cuando supe lo de la variante me preocupé, y además la cosa se está poniendo fea otra vez y todo en lo que pueda ayudar pues bienvenido sea”.

A unos metros, una familia con varios niños explica que “venimos aquí para comprobar, tenemos varios niños en el colegio y para comprobar y salir de dudas”, el mismo argumento que repiten numerosas parejas con niños pequeños, en cuyos colegios se han repetido los positivos.

Se busca hacer frente a un escenario de eclosión el virus. Ayer el Sergas notificaba más de un centenar de casos y avanzaba que estas pruebas se repetirán al menos hasta el próximo miércoles. Se puede acudir sin cita previa

También están preocupadas las madres con bebés. Es el caso de Ana, que hace cola a decenas de metros del Hospital desde hace más de media hora. “Tengo un niño de 3 meses”, explica agarrada al pequeño, “y es para confirmar que no nos pasa nada”.

La cola se fue resolviendo en las siguientes horas, en las que cientos de pontevedreses de distintos puntos del área sanitaria hicieron cola. La mayoría reconocía razones familiares (hijos pequeños, padres o abuelos mayores a los que cuidar etc) para sumarse al primer día de controles.

La mayoría reconocía razones familiares (hijos pequeños, padres o abuelos mayores a los que cuidar etc) para sumarse al primer día de controles. Los menos, apuntaban a motivos ligados al ocio

Los menos, apuntaron a razones ligadas al ocio. Es el caso de Alberto A., que proyecta salir de viaje en los próximos días “y siempre es una garantía contar con la PCR”, explica a FARO.

La realización de pruebas preventivas busca hacer frente a un escenario de eclosión el virus. Ayer el Sergas notificaba más de un centenar de casos y avanzaba que estas pruebas preventivas se repetirán al menos hasta el próximo miércoles. Se puede acudir sin cita previa.

El aparcamiento lateral del Hospital Provincial es el espacio donde están situadas las zonas de pruebas, donde trabaja el equipo extractor con un efectivo administrativo, que inciden en la importancia de las medidas de protección, a la cabeza la mascarilla

El aparcamiento lateral del Hospital Provincial es el espacio donde están situadas las zonas de pruebas, donde trabaja el equipo extractor con un efectivo administrativo, que inciden en la importancia de las medidas de protección, a la cabeza el uso de mascarilla.

Otra jornada con más de un centenar de contagios en el área

El COVID sigue desbocado en el área sanitaria. El Sergas notificó ayer –con datos hasta las 18.00 horas del viernes– un total de 102 nuevos contagios y 28 altas, lo que eleva el número total de casos activos a 866, 73 más que la jornada anterior. Es el segundo día consecutivo con más de un centenar de nuevos contagios, tras los 153 registrados el viernes. También sube la presión hospitalaria, con 26 enfermos ingresados, tres de ellos en la UCI. De este modo, Pontevedra vuelve a ser la tercera área de Galicia con más personas atendidas en los centros sanitarios, por detrás de Vigo (59) y Ourense (53), pero por delante de A Coruña (25), Santiago (20), Lugo (12) y Ferrol (10). Mientras tanto, el “vacunódromo” de Campolongo se mantiene a plena actividad durante el puente festivo, con el objetivo de citar cada día a unas 3.500 personas para administrar las terceras dosis a la población entre 60 y 69 años, además de otros colectivos, como aquellos que aún no han sido innmunizados o el personal sociosanitario. La masiva afluencia de pacientes genera colas a las puertas de la sede administrativa de la Xunta, por lo que el Sergas insiste en que se cumpla en lo psoible el horario de convocatoria “para evitar colapsos de circulación tanto de vehículos como de personas”