Técnicos superiores sanitarios se concentraron ayer ante Montecelo y el Hospital Provincial para reclamar la equiparación de su título de Formación Profesional con un grado universitario, para igualarse con la cualificación de la Unión Europea.

Esta movilización se realizó en varios hospitales gallegos y españoles y los afectados acuden a esta vía después de “años de espera” y “promesas incumplidas”. El colectivo recuerda que en la mayoría de los países de la Unión Europea la formación de los técnicos superiores es una formación universitaria de grado, correspondientes a 240 créditos ECTS, mientras en España se trata de una Formación Profesional Superior de 2.000 horas, equivalente a 120 créditos ECTS.

Por eso, denuncian que los técnicos españoles se encuentran con la situación de que, pese a encontrarse en un territorio con libre circulación de trabajadores “no pueden realizar su labor en otros países porque su formación no es homologable”. Subrayan que siempre han apostado por “una reforma de calado” que implicase a varios ministerios y, para conseguirlo, han trabajado desde los órganos federales con representantes de Sanidad, Cultura, y los diferentes partidos políticos. “Pero no se ven avances, solo promesas y buenas palabras que no acercan el objetivo final de la equiparación formativa y profesional”.