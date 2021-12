La Navidad se prepara para desembarcar en Pontevedra con una verdadera explosión de talleres y actividades de ocio infantil para todos los gustos, que tendrán como epicentro la avenida de Reina Victoria y su entorno y cuya onda expansiva se extenderá por las Galerías Oliva, los barrios de A Parda, Campolongo y Monte Porreiro y las parroquias de Ponte Sampaio, Verducido, Lérez, Cerponzóns y Santo André de Xeve. El programa diseñado para estas fechas de ilusión y alegría por la Concellería de Promoción Económica y Turismo incluye pasacalles por diversas zonas de la ciudad protagonizados por Papá Noel con su trineo, Faunos de Xeo, Christmas Cars, Christmas Trees y otros seres extraordinarios de la compañía Pablo Méndez Performance.

Además, todos los que compren en el comercio local podrán disfrutar del Tren do Nadal (en funcionamiento desde hoy) y de la pista de karts que se instalará en Reina Victoria, e incluso degustar churros de forma gratuita, enseñando los correspondientes tickets de compra. Según avanzó la concejala Yoya Blanco, que presentó las iniciativas de ocio y dinamización de Navidad coincidiendo con el estreno de la decoración del mercado de abastos, "los ciudadanos que se acerquen hasta Reina Victoria entre el viernes 17 de diciembre y el domingo 9 de enero se podrá encontrar con una enorme pista de karts de Ponte Xogos, interesantísimos talleres de cultura y deportes urbanos impartidos por la Urban Culture Factory y una variada oferta de juegos, hinchables, exhibiciones y talleres de cocina creativa, maquillaje de fantasía, estampado de bolsas, chapas de Navidad, ciencia divertida, globoflexia, manualidades, decoración, cuentos de Navidad, dibujo, zumba, bailes de Tik Tok, paracaídas, relevos, collage o tatuajes, así como, por supuesto, de elaboración de cartas para Papá Noel y los Reyes Magos".

Las actividades de Ponte Xogos en Reina Victoria darán comienzo el 17 de diciembre por la tarde, desarrollándose el resto de días en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, con excepción del 20 y el 21 de diciembre (días en los que el recinto permanecerá cerrado por la mañana), el 25 de diciembre y el 1 de enero (en los que no se celebrarán actividades) y el 5 y 6 de enero (no funcionarán en horario de tarde y de mañana, respectivamente). En lo que atañe a los talleres de cultura y deportes urbanos, tendrán lugar en Reina Victoria y en las instalaciones de la Urban Culture Factory entre los días 18 de diciembre y el 9 de enero (con excepción del 25 de diciembre, 1 de enero y las mañanas de los días 17, 20 y 21 de diciembre) y se centrarán en disciplinas en auge como el skateboarding, el surfskate, el baile urbano y el sup yoga. Están especialmente pensadas para jóvenes de entre 5 y 16 años.

"Serán tres talleres diarios distintos de nivel iniciación para cada actividad, con un máximo de cinco asistentes por taller, incluyendo Iniciación al Skateboarding, "Quiero ser un Jedi", Graffiti para niños, Iniciación al yoga para niños y Baile Urbano. La Urban Culture Factory pondrá a su disposición su skatepark cubierto en el número 44 de la avenida de las Corvaceiras, así como una docena de skates de diferentes medidas y equipos de protección (cascos, coderas y rodilleras). Para la actividad de graffiti se contará con la colaboración del graffitero O'Ras. Las actividades de yoga, baile urbano, surfskate e indoorboard y "Quiero ser un Jedi" se desarrollarán en el interior de la carpa instalada en Reina Victoria", precisó Yoya Blanco.

La concejala de Promoción Económica aclaró que "obviamente, todas estas actividades serán gratuitas, al igual que el Tren do Nadal, los karts y los churros de Galiano, que podrán disfrutar aquellos que hayan comprado antes en el comercio local y que presenten sus tickets de compra para canjearlos por viajes, carreras o churros". Tal y como subrayó la edil socialista, "Ponte Xogos también desplegará un mágico y sugestivo programa de actividades de ocio infantil de Navidad, con talleres creativos, en las Galerías Oliva y en los barrios de A Parda, Monte Porreiro y Campolongo".

La Navidad en las Galerías se celebrará los días 22, 23, 24, 27, 28 y 29 de diciembre en horario de 17.00 a 19.00 horas con tres talleres diarios destinados a niños y niñas a partir de 3 años y actividades específicas de Papá Noel (22, 23 y 24 de diciembre), con un máximo de diez participantes. La iniciativa Os Barrios do Nadal tendrá lugar el 30 de diciembre en A Parda, el 3 de enero en Monte Porreiro y el 4 de enero en Campolongo, en horario de 16.00 a 20.00 horas, contando cada día con seis talleres para niños y niñas a partir de 3 años más las actividades específicas de Papá Noel o de algún personaje mágico de Navidad.

Entre los obradoiros previstos en las Galerías y en los barrios figuran "El bosque de los Elfos y de las Elfas pintoras", un photocall-taller de Navidad para fotografiarse con personajes de estas fechas y elaborar divertidos imanes con estas imágenes, el taller Ecoadornos (en el que se elaborarán copos, muñecos de nieve, árboles... con corteza y materiales de reciclaje), "El establo de los renos/camellos golosos", "La costura de los calcetines mágicos", "La fábrica de los juguetes" y las visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos, que recogerán cartas y mensajes de los niños y niñas que se acerquen, además de recibir un dulce como adelanto a los esperados regalos. "Contamos con una carpa móvil y mesas plegables, así como con un equipo de música, para llevar el buen ambiente y la alegría a nuestros barrios", afirmó la concejala.

Yoya Blanco apuntó que "como viene siendo habitual en las iniciativas de esta Concellería, la Navidad 2021 también va a llegar a las parroquias, estando previstos talleres de Ponte Xogos en Ponte Sampaio, Verducido, Lérez, San Andrés de Xeve y Cerponzóns". "No podían faltar en estas fechas los pasacalles de dinamización a cargo de la compañía de Pablo Méndez, que por mucho que los disfrutemos, siempre nos dejan asombrados, con la boca abierta. El 22 de diciembre los Faunos de Hielo recorrerán el barrio de A Parda y Papá Noel estará con su trineo en el entorno de la Plaza de España, mientras que el 28 de diciembre tendremos a los Christmas Cars en la plaza de España, la zona de la calle Cruz Roja y el barrio de O Burgo y el 30 de diciembre los Christmas Trees llenarán de color y animación las calles de Campolongo", indicó Blanco.

Las fechas ineludibles que los más pequeños deben apuntar en la agenda para hacerle llegar sus deseos a Papá Noel son el 21, 22 y 23 de diciembre, en los que estará en la avenida de Reina Victoria recién llegado de Laponia y acompañado de sus elfos y un fotógrafo para conocer a los jóvenes pontevedreses, recoger las cartas con sus deseos y hacerse una foto de ese inolvidable momento.