El Concello de Poio no asumirá la propiedad de la zona portuaria de Covelo mientras Portos de Galicia no acometa las obras de mejora y rehabilitación previstas en el convenio suscrito en 2009, que prevé inversiones en torno a 4 millones de euros, tanto en el muelle de Covelo como en Raxó, y “del que hoy no se ha realizado ni el 5% del total”. Así lo acordaron por unanimidad todos los grupos de la corporación municipal durante el debate sobre el punto en el que se encuentra el proceso de reversión de este espacio y la Praza da Chousa de Combarro, que pasaría a ser propiedad de Costas y, a partir de entonces, podría pasar a manos del Concello.

En el caso de Combarro, la administración municipal está dispuesta a continuar con el proceso necesario para que en el futuro este espacio, que hoy no tiene uso portuario, pueda ponerse a disposición del barrio para su uso. En cuanto a Covelo, los portavoces coincidieron en señalar que “no es oportuno” aceptar esta reversión, propuesta por Porto, en el estado en el que se encuentra actualmente. Por otro lado, el pleno aprobó continuar con el procedimiento para hacer realidad la reversión de la Praza da Chousa de Combarro. Así continúa con el proceso iniciado en 2018, cuando tanto al Gobierno central como a la Xunta se les envió la documentación necesaria para reclamar un espacio que “ya no es zona portuaria desde hace mucho tiempo, sino de uso vecinal”.