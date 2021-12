Mercar en Moraña este Nadal ten premio. Concretamente, todas aquelas persoas que fagan as súas compras nos comercios e establecementos do centro urbano e do rural da vila ata o 20 de decembro poderán gañar un vale de 50 euros para gastar de novo nos locais morañeses. Para participar non será abondo con mercar, senón que haberá que facelo en galego.