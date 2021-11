La demanda de marisco “on line” se dispara un 30%

En menos de un mes los pontevedreses estarán celebrando las fiestas con más ganas que nunca, una vez superada la Navidad más dura marcada por la pandemia, la de 2020. Es por ello que se espera que en las mesas familiares también se deje notar ese ansia de celebración y, como no podía ser de otro modo, el marisco volverá a ser el protagonista.

Desde las diferentes plataformas “on line” que operan en la ciudad se confirma que la demanda de determinados productos se está notando ya a nivel de reservas, sobre todo en lo que se refiere a personas que no están en Galicia y que quieren asegurarse el marisco fresco.

Eduardo Sanjurjo, de “Kibus”, afirma que la demanda en el Mercado de Pontevedra en las últimas semanas se ha incrementado alrededor de un 30%, “tanto sea para informarse como para hacer sus reservas para determinados días”.

Y es que a través de internet, pueden dejar hecho el pedido con los puestos, cuyo precio final dictará la fecha en concreto y la ley de la oferta y la demanda.

“Los que ya nos han llamado son los más previsores, pero todavía quedan los del último día, que también los hay. Sabemos que esto va a ir a más a partir del 12 de diciembre, como suele ocurrir”, indica Sanjurjo.

“Nosotros les recomendamos que vayan adelantando algunas compras de otro tipo de productos no perecederos y les ayudamos a organizarse y fijar fechas. Obviamente, el precio no se lo podemos garantizar poqeu todavía no lo sabemos”, resume.

Y no es sorpresa alguna saber que las especies de marisco más demandadas son la centolla, la cigala y el camarón, las estrellas de las mesas navideñas.

Desde “Kibus” los productos del Mercado de Pontevedra llegan hasta las siete grandes ciudades gallegas, así como a otras urbes de seis comunidades autónomas: Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Andalucía.

“El comportamiento de un cliente gallego es muy similar al de otro de Madrid, por ejemplo, ya eu todos están pensando en las fiestas”, cuenta Eduardo Sanjurjo.

Además, la clientela también está encargando ya cestas de regalo tanto para familiares como para empresas, “con productos de calidad, que son los que se venden desde el Mercado”, puntualiza el gerente de la firma “Kibus” .

Por su parte, en la plataforma e-ponte.com los pedidos y las peticiones de información también han aumentado en los últimos días.

“Nuestra clave es ofrecer productos locales, que puedan encontrar en las tiendas de aquí, por eso ofrecemos artículos que se diferencian, como las algas de Galicia”, indica el gestor de la página web, Miro Justo.

En “e-ponte” se trabaja con negocios de todo tipo, no solo de alimentación. La clave es la proximidad local, pero la variedad abarca comida, muebles, juguetes, electrodomésticos, informática, libros, ópticas... y, por supuesto, la Plaza de Abastos.