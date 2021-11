La protesta contra el cierre de Reina Victoria, "la orquesta de siempre con la misma cantinela", para el gobierno local

“Son los mismos de siempre, con los lemas de siempre y la misma orquesta”. Así resumió la portavoz del gobierno local de Pontevedra, Anabel Gulías, la concentración que el pasado viernes reunió a cientos de personas ante el Concello de Pontevedra, para reclamar la reapertura de la calle Reina Victoria al tráfico. Según la portavoz del gobierno local, de esta protesta convocada bajo la marca “Por Pontevedra”, solo falta saber si será una nueva plataforma electoral que tiene como objetivo presentarse a las próximas elecciones municipales, o si esas siglas corresponden simplemente al PP actual.

Gulías recordó que tras la pancarta de “Por Pontevedra” y al frente de la convocatoria estaban “los mismos de siempre"; conocidos opositores al gobierno municipal y en esta ocasión con vecinos procedentes de Campañó, de Pontesampaio, trabajadores de Ence, el candidato de Vox a la Alcaldía de Pontevedra, vecinos de Monte Porreiro y también de Poio, de Marín y de otros lugares.

“El PP y los sectores afines” –según dijo Anabel Gulías– llevan “desde el principio de los tiempos con la misma cantinela”, con lemas como “El Bloque nos bloquea”, “Por el giro a la izquierda”, el colectivo de “O Rural Existe” creado contra los “lombos” en las carreteras de las parroquias, “siempre y en todos esos casos poniendo por delante que no están en contra del modelo de ciudad, pero oponiéndose a cualquier medida que se tome para conseguir ese modelo de ciudad”, explicó la portavoz del gobierno local.

“Son la misma orquesta con la misma cantinela; la cantinela de los que no tienen ningún proyecto para esta ciudad”, dijo Gulías.

Para el equipo de Miguel Anxo Fernández Lores, la concentración de protesta del pasado viernes no representa ninguna novedad en la estrategia de oposición del Partido Popular y los colectivos afines contra el gobierno de la ciudad, por lo que su portavoz subrayo qué “seguirán tomando las decisiones políticas que se consideren convenientes para mejorar la calidad de vida de las personas”. Gulías reiteró que el cierre de Reina Victoria ha supuesto una mejora del tráfico en la ciudad, por lo que no cambiará esta medida. También afirmó que el equipo de gobierno “escucha a todo el mundo”, pero que no variará la hoja de ruta marcada para lograr el modelo de ciudad que está implantando en Pontevedra.