La falta de relevo generacional provoca un aumento del número de hoteles en venta

¿Hay alguna causa para explicar este incremento de hoteles que salen al mercado? El gran desgaste provocado por la paralización que vivió el sector a causa de la pandemia de la COVID-19 es una de las razones que primero se vienen a la mente para explicar dicha situación, pero hay un mayor trasfondo, según explica Carlos Morillo, que gestiona la venta de inmuebles hoteleros en toda la zona para la Inmobiliaria Piñeiro.

“Es cierto que la pandemia pudo afectar algo, pero por mi experiencia lo que yo veo es que la causa que está provocando un aumento del número de hoteles que se ponen en venta es la falta de un relevo generacional en muchos de estos negocios”, explica Morillo. Una buena parte no son grandes hoteles (aunque también los hay a la venta), sino negocios de corte familiar en los que ahora “no hay continuidad porque los hijos han decidido optar por otras vías profesionales y los dueños, a la hora de la jubilación, optan por la venta o traspaso”.

Morillo no ve un empeoramiento del sector turístico en esta zona como para explicar que haya más establecimientos hoteleros a la venta, al contrario, “hay interés inversor” a pesar del handicap de que Galicia tiene una temporada turística relativamente corta en lo que se refiere al turismo de sol y playa. La desestacionalización en la que tanto trabajando más el sector está logrando resultados y las previsiones para el puente de la Constitución así lo evidencian.

¿Cuál es entonces otra de las claves para explicar el aumento del número de hoteles en venta? Morillo señala que otro de los grandes problemas son los bancos y las trabas administrativas para mantener la actividad una vez que un negocio entra en crisis. “Por ejemplo, hay muchas dificultades para poder mantener la actividad en activos que han sido embargados y que finalmente caen en manos de las entidades bancarias”, señala.

Y esto es un problema, dado que las características de estos establecimientos son muy diferentes a los de una vivienda: “Requieren de un mantenimiento continuo por el que se despreocupan los bancos y su abandono y deterioro provoca que la inversión a realizar posteriormente para reactivar la actividad tenga que ser enorme, por lo que también dificulta que estos inmuebles tengan salida en el mercado”. “Incluso hay en los que se acaban metiendo okupas”.

Por Concellos, A Guarda, Sanxenxo, O Grove o Poio son algunos de os municipios en los que encontramos hoteles en venta. Los precios son de lo más variado. En Sanxenxo se venden sendos complejos hoteleros por 3,5 y dos millones en Montalvo, así como otro por dos millones en Vilalonga. En Poio, por ejemplo, se vende un hotel para reformar por 950.000 euros en Covelo.

Lanzan una campaña para regularizar viviendas turísticas que se centrará en Sanxenxo y O Grove

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Aviturga, ha detectado la presencia en el mercado de alquiler de viviendas para uso turístico de un porcentaje elevado de alojamientos que no están dados de alta en el registro de la Xunta. Por ello, esta entidad, en coordinación con la Axencia de Turismo de Galicia, ha puesto en marcha una campaña de legalización que comienza con la renovación de la página web creada el pasado año para facilitar la tramitación del alta de una VUT, www.legaliciate.gal. Aviturga tambiuén ha habilitado un servicio de atención telefónica permanente (633771551) para acompañar a los propietarios en la tramitación del alta de una vivienda cuando se trata de propietarios con pocos conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías. La razón por la cual Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga aconseja dar de alta estas viviendas es por una cuestión de calidad y ofrece confianza a los visitantes. Además, subraya que hay sanciones de hasta 600 euros por incumplir esta norma frente a un gasto de legalización que no llega a los 60 euros. Todo ello, teniendo en cuenta que hoy en día para poner una vivienda en el mercado hay que exponerla a través de la red, por lo que su detección es bastante probable. Añaden que la falta de regularización no es común a toda Galicia. Se concentran en las zonas que lideran la oferta de viviendas turísticas en Galicia. Así en las provincia de Pontevedra, Sanxenxo, O Grove y O Morrazo son las zonas en las que Aviturga pondrá el foco a la hora de llevar a cabo esta campaña de regularización.