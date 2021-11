Rías Baixas pone el foco en los mercados de Rusia, Asia y el Caribe para exportar más vino

Las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas vendieron en Rusia poco más de 63.400 litros de vino entre agosto de 2016 y septiembre de 2017. Cuatro años después, esa cifra aumentó hasta los 195.400 litros, y el mercado ruso se convirtió en el décimo destino exportador de Rías Baixas. Y todavía hay mucho margen de mejora.

Tanto es así que Rusia, Asia y el Caribe son algunos de los mercados en los que el Consello Regulador realizará un mayor énfasis comercial durante los próximos meses, sin olvidar lógicamente los mercados más asentados, con especial mención al de Estados Unidos.

Las bodegas de Rías Baixas han participado en anteriores eventos comerciales tanto de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, como de ICEX Exportación e Inversiones.

En este último caso, hoy mismo comienza en Moscú una feria en la que se promocionarán los caldos españoles, entre ellos los gallegos. Y en febrero de 2022 se celebra otra actividad importante para la industria del vino, como es la Prodexpo, que también tiene lugar en Moscú.

El ICEX ha proyectado también para marzo de 2023 una feria en Japón, el principal mercado de Rías Baixas en Asia. En 2018, las bodegas de la denominación de origen habían comercializado en el país del sol naciente 113.700 litros, por 69.000 en China. En conjunto, el volumen de negocio en Asia ascendió ese ejercicio a 1,1 millones de euros, lo que supuso un 8,5 por ciento más que el ejercicio anterior. A nivel promocional, la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía ha programado para esta última parte del año una misión comercial telemática con India.

Previsiblemente, las exportaciones a Japón podrían crecer significativamente en los próximos meses, puesto que la Unión Europea y el gobierno nipón han llegado a un acuerdo para la supresión de los aranceles al vino europeo, que tradicionalmente han penalizado a estos caldos.

En Japón se han vendido en la campaña cerrada recientemente (2020-21) casi 121.000 litros, lo que indica que el crecimiento no es espectacular, pero sí sostenido.

Hace años que Asia es uno de los mercados que Rías Baixas observa con mayor expectación, tanto por sus dimensiones, con algunos de los países más poblados del planeta, como por la existencia de un público adinerado que puede estar interesado en caldos como los Rías Baixas, de calidad contrastada pero también de precios medios elevados. Meses antes del inicio de la pandemia, Rías Baixas participó en acciones comerciales en Hong-Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwan y China.

En lo que respecta al Caribe, el secretario general del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Ramón Huidobro, señaló esta semana que uno de los mercados que más creció entre agosto de 2020 y septiembre de 2021 fue el de la República Dominicana, con 156.524 litros vendidos, y avanzó que se intentará afianzar esa posición.

El propio Huidobro y el presidente del Consello, Juan Gil, comparecieron esta semana en una conferencia de prensa en el pazo de Mugartegui (Pontevedra), para dar a conocer los datos de exportaciones. Las ventas internacionales aumentaron un 12,22 por ciento en lo que se refiere a la cantidad de vino, y el volumen de negocio aumentó un 14,33 por ciento. Las exportaciones a mercados internacionales ascendieron a 9,2 millones de litros por un montante total de 52,2 millones de euros. El precio medio del litro vendido se sitúa por encima de la media nacional, alcanzando los 5,64 euros.

Incrementar la superficie de viñedo

Para Paula Fandiño, enóloga y gerente de Mar de Frades, es fundamental que se permita el aumento de la superficie de viñedo, “para ir a la par del crecimiento comercial”. En su opinión, una de las claves que explican los buenos resultados de exportación de Rías Baixas, “es la escasez”. “El año pasado no teníamos mucho vino, y el poco que hubo se puso en valor y cogió precio”. La próxima añada será mucho más abundante (Rías Baixas ha cerrado su mejor vendimia de la historia en cuanto a cantidad de uva recogida), pero la enóloga de Mar de Frades no cree que esto vaya a suponer una pérdida de precio porque, “la abundancia de este año se compensa con la escasez de otros”. Tanto es así que mientras que en ejercicios anteriores las bodegas de Rías Baixas empezaban a comercializar los caldos de la nueva añada entre febrero y marzo del año siguiente a la vendimia, “este año ya se están haciendo las primeras verificaciones a finales de noviembre”. Esto significa, añade Fandiño, “que el vino de esta añada no nos va a durar mucho”.