“Esos terrenos son de dominio público marítimo-terrestre y no pueden pasar a titularidad del puerto, sería un fraude de ley”, manifestó el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, respecto a la propuesta del presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, quien anunció que llevará al próximo consejo un acuerdo para iniciar el expediente para adscribir todo el complejo industrial de Ence al recinto portuario, para “uso logístico”.

Como respuesta a esta iniciativa, el alcalde de Pontevedra anunció que “estaré en el consejo y defenderé mi posición y la del Concello de Pontevedra, que es histórica y que no variamos en 30 o 40 años”, recordó el primer edil.

Para Lores, la propuesta planteada por la Autoridad Portuaria no tiene mucho recorrido porque es una cuestión que “no depende del puerto; hay una sentencia, hay un posicionamiento del Tribunal Supremo sobre las actividades que se pueden realizar en los espacios marítimo-terrestres”, recordó el primer edil, y “eso no se puede cambiar, no pueden pasar al puerto”, subrayó el alcalde de Pontevedra.

Miguel Lores recibió ayer al alcalde de Elda, Rubén Alfaro, con quien mantuvo una reunión de “acercamiento y aproximación” entre ambos municipios. Alfaro visitó Pontevedra para conocer el modelo de ciudad y el urbanístico y “buscar inspiración para aplicaciones prácticas” en la villa alicantina. El regidor valenciano destacó el “urbanismo bien hecho, pensado y repensado” de Pontevedra.