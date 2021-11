El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, rubricaron ayer en el Pazo de Quintáns un convenio de colaboración de 30.000 euros para reforzar el municipio como destino vacacional en temporada baja y que acompañará a las iniciativas puestas ya en marcha por el Concello. El acuerdo se enmarca dentro de la subvención de 150.000 concedida por la Xunta de Galicia tras declarar Sanxenxo como Municipio de Preferente Actuación Turística en 2020.

El alcalde dijo que este acuerdo tiene como objetivo “medrar en calidade no verán e en cantidade o resto do ano”. En la misma línea, Martín aseguró que “temos convencer aos que nos visitan no verán que o resto do ano hai outros Sanxenxos por descubrir que teñen o seu propio encanto. Como di o noso eslogan “Sanxenxo, 365 días diferentes”.

El Concello está trabajando en la renovación del material turístico del municipio en referente a playas, patrimonio y paisaje, en la renovación de la web de Turismo, la creación de una marca propia de productos y nuevo diseño de la oficina y en campañas promocionales de destino. Por su parte, el CETS se compromete a la promoción de la marca Sanxenxo mediante acciones concretas como workshops, famtrips, y otras actividades promocionales del destino.